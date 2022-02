'Uncharted': el último asalto de los videojuegos al cine

En 'League of Legends' ('LoL'), los usuarios juegan en un equipo de cinco, cada uno con un campeón (personaje) para derrotar al equipo rival. Riot Games, la desarrolladora del juego, lleva diseñando desde su creación historias para cada uno de sus 157 campeones, además de distintas regiones y ciudades de un planeta, Runaterra. Este universo, a priori, no sirve para nada porque no es importante a la hora de jugar. Las vidas de los personajes no afectan en la partida. Sin embargo, Riot Games no lo hace porque sí.

"Por la naturaleza de nuestros juegos [multijugador online con un alto componente competitivo], no es necesario conocer las complicadas historias que envuelven a todos nuestros campeones, pero muchos de nuestros jugadores pasan horas interactuando con nuestros personajes", explica la Marketing Manager de Riot Games en la Península Ibérica e Italia, Maye Mac-Swiney. "Las biografías, cómics, novelas cortas, mapas e ilustraciones ayudan a saciar esta sed de conocer más profundamente a personajes entrañables e icónicos", añade. Todo este contenido ha servido para crear y fortalecer la comunidad de 'LoL', una de las más potentes del mundo ‘gamer’. El 'League of Legends' cuenta con una base de jugadores activos mensuales de 180 millones y en 2020 generó 1.750 millones de dólares (250 millones más que el año anterior). Pero para Nicolo Laurent, el CEO de Riot Games, no es suficiente. "Los videojuegos serán el mercado de masas del mañana -declaró para Fast Company-, serán el centro del entretenimiento". De aquí nace la producción y el éxito de ‘Arcane’, la serie de Netflix que destronó hace poco a ‘El juego del calamar’. En ‘Arcane’, los espectadores descubren el origen del conflicto de las ciudades Piltover y Zaun de Runaterra, creadas por Riot Games. Este conflicto narrado también genera tensiones entre amigos y familiares que habitan en ambas ciudades. En la producción se ve la relación entre Vi y Jinx, dos campeonas del 'LoL' y las protagonistas de la serie, y cómo los acontecimientos que se desarrollan las ponen a la una en contra de la otra. En esta primera temporada, también aparecen seis campeones más: Ekko, Caitlyn, Viktor, Jayce, Heimerdinger y Singed. Y quién sabe si en las próximas entregas de la serie, Riot Games nos presente a algunos más. Lo que hace la reciente producción de Netflix es profundizar aún más en el vasto universo de 'League of Legends'. La punta del iceberg La verdad es que ‘Arcane’ es solo la punta del iceberg. El 'LoL' ya lleva años ofreciendo contenido gratis. A todo lo que se puede encontrar en la web, que es muy extenso, se le añaden todas las competiciones. Los ‘eSports’ (deportes electrónicos) son una industria creciente. Cada vez son más los videojuegos que cuentan con ligas profesionales y semiprofesionales. Y el 'League of Legends' es el más popular. Tiene ligas nacionales y continentales, tipo La Liga Santander o la Champions League, por todo el mundo. Además de que cada año, los mejores equipos de cada continente se miden en el League of Legends World Championship, es decir los Mundiales. Y por si aún era poco, también están los All Stars, donde juegan los mejores jugadores del 'LoL' de todo el mundo. ‘Arcane’, como todo el contenido y las competiciones profesionales del juego, iba exclusivamente dirigida a los fans y jugadores de 'LoL'. "La promoción y la estrategia de comunicación y marketing que desarrollamos iban dirigidas a ellas y ellos”, relata Mac-Swiney. Por lo que el éxito de la serie entre los no ‘gamers’ fue para la desarrolladora "una grata e inesperada sorpresa" que va a aprovechar. Clásicos y nuevas adaptaciones Aunque ningún videojuego tiene un universo tan desarrollado como el 'League of Legends', no es la primera vez ni la última que uno se adapta al audiovisual. 'Pokémon', un clásico de Nintendo, tiene una adaptación al anime que millones de niños alrededor del mundo han visto. También está 'Tomb Raider' con la mítica Lara Croft de Angelina Jolie. Ambos son juegos de los años noventa. La nueva ola David Martínez, redactor jefe de 'Hobby Consolas', cuenta que ahora está habiendo una segunda oleada. "Hace quince años se intentó trasladar algunos videojuegos de la primera PlayStation al audiovisual, pero la mayoría fueron un fracaso por no ser fieles al material original", expresa. Cosa que según Martínez ya no pasa. El experto comenta que la película ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’, por ejemplo, está llena de guiños a 'Resident Evil', la serie de videojuegos de terror, acción y supervivencia. Esto la hace muy fiel al material original, además de que está pensada para sus fans ‘gamers’. Sin embargo, también están producciones como ‘The Witcher’ que son más “libres” y que permiten que gente que no juega habitualmente “entre en el ‘lore’ [trasfondo que le da sentido a un juego]”, pero que siguen conteniendo los “elementos más clave”. La segunda temporada de ‘The Witcher’, una serie de Netflix que se inspiró en el juego de la desarrolladora CD Projekt, que a su vez se inspiró en las novelas de Andrzej Sapkowski, se estrenó el pasado 17 de diciembre. La primera temporada causó furor por las escenas de acción y lucha y por el mismo Henry Cavill, el actor principal, que según Martínez “soporta toda la serie”, cosa que considera muy positiva porque “el acierto con el casting es crucial y puede acercar las producciones a todo tipo de públicos”. Netflix no es la única productora con este tipo de contenido y actores. HBO está produciendo una serie de ‘The Last of Us’, un videojuego de la desarrolladora Naughty Dog que aún no tiene fecha de estreno, pero que llegará a la plataforma este 2022. Este destaca por su buena narrativa, buena mecánica, buenos personajes -también los femeninos, cosa que es difícil de encontrar- y buen diseño. Cuando se estrenó en 2013 fue nombrado como el mejor juego del año por numerosas revistas especializadas y de autoridad. La serie la protagonizan nada más y nada menos que Pedro Pascal y Bella Ramsey, además de que el guion ha sido escrito por Craig Mazin, el guionista de la serie 'Chernobyl'. También de la misma desarrolladora, Columbia Pictures estrenará el 11 de febrero ‘Uncharted’, una película inspirada en la serie de cinco videojuegos, aclamada por sus buenos gráficos, guion y actuación de voz. En otoño del año pasado, se vio por Barcelona a Tom Holland, el actor en boca de todos por interpretar a Spiderman, y a Mark Whalberg grabando sus escenas como Nathan Drake y Viktor Sullivan. Que se adapte un videojuego a la gran y la pequeña pantalla no es nada nuevo. Pero parece que durante la última década se ha hecho mucho más común. ‘Arcane’ ha dinamizado aún más este fenómeno, ya que nunca antes una adaptación de un juego había tenido tanto impacto, especialmente entre los no ‘gamers’. Mac-Swiney lo confirma: "‘Arcane’ nos pone en el mapa de un público que no nos conocía y que ahora nos tiene en buena estima y que está a la espera de lo que vendrá después". Entretenimiento total Además, la marketing manager de Riot Games IBIT explica que el lanzamiento de la serie supone el primer paso de la desarrolladora para convertirse en una empresa de entretenimiento total, que tendrá siempre los videojuegos como su producto ‘core’, pero que empieza a explorar otros formatos para acercarse a otros públicos. "En treinta años, si dices 'esta compañía solo se centra en 'gamers' será como si dijeras: 'Sí. Todo el mundo, entonces ¿no?' Creo que esta es la dirección que el mundo tomará", explicaba Laurent. Con la segunda temporada de 'Arcane' confirmada, el 'League of Legends' y los videojuegos se preparan para la conquista de los sectores del cine y las series. El poder de los videojuegos En 2020 los videojuegos facturaron en España 1.747 millones de euros (un 18% más que en 2019) y a nivel mundial 154.000 millones de euros (un 20% más respecto al año anterior). También en 2020 y a nivel mundial, la industria cinematográfica recaudó 10.561 millones de euros. 'Arcane' en su estreno consiguió ser la producción más vista de Netflix en 51 países, consiguió 130 millones de espectadores en China a través de Tencent Video y sobrepasó los 1.8 millones de espectadores repartidos en más de 4.000 canales de la plataforma Twitch