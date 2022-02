Switch es la videoconsola doméstica más vendida de Nintendo en su historia. Esto no lo decimos nosotros, se refleja entre los datos que deja el último informe financiero publicado por la casa de Mario, Link y Donkey Kong. Según consta en el documento, la videoconsola híbrida ha superado los límites impuestos por Wii, que hasta hace muy poco tiempo ocupaba el lugar más insigne del listado.

Según el documento, Switch ha vendido 103.54 millones de unidades a 31 de diciembre de 2021, frente a los 101.63 millones de Wii (superando también a la primera PlayStation de Sony, con 102 millones de unidades). El informe señala que se distribuyeron casi 19 millones de estas videoconsolas durante los primeros nueve meses del ejercicio fiscal de 2022.

El efecto de la escasez de componentes

Aunque abultado, en realidad, la cantidad representa una caída del 21.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El gigante japonés justifica el descenso como un efecto inevitable derivado de la escasez de chips electrónicos, pero, además, las ventas parecen haberse resentido debido a otro factor: la falta de un lanzamiento importante. El anterior año fiscal, el sistema de juego explotó en popularidad con el lanzamiento de ‘Animal Crossing: New Horizons’. No obstante, la junta ejecutiva espera tener distribuidos otros 23 millones de unidades de la consola antes de finalizar marzo de este año.

El balance fiscal también refleja que el modelo de Switch estándar ha vendido 11.79 millones de unidades, lo que representa el 62% del global, seguido de Switch Lite con 3.99 millones (21%). Cerrando el listado nos encontramos con el modelo OLED. La edición de consola más reciente, lanzada en octubre del año pasado, ha llegado con mucha fuerza acumulando 3.17 millones de ventas (16.7%).

No hay quien doblegue a las portátiles

Considerada por la compañía como una videoconsola doméstica con la capacidad de ejecutarse en cualquier lugar, la híbrida de Nintendo aún va a la zaga de sus hermanas portátiles. Nintendo DS, que reina como el hardware con más éxito del fabricante japonés hasta el momento, acumula unas ventas totales de 154.02 millones. Otras dos de las pequeñas más grandes combinadas Game Boy y Game Boy Color, superan los 118 millones de unidades. Aun con estas impresionantes cifras, la casa de entretenimiento todavía se encuentra por detrás de Sony, con PlayStation 4 vendiendo 116.6 millones de dispositivos y su popular PlayStation 2 liderando con sus orgullosas 155 millones de unidades vendidas.

A mitad de su ciclo de vida

Si nos ceñimos a las indicaciones de la casa japonesa, Switch no solo es la consola de salón más vendida de toda su historia, sino que al parecer será la más longeva. Al menos esa es la pretensión de Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo. En el informe, el ejecutivo japonés se muestra satisfecho con el hardware de la compañía mientras anticipa que Switch todavía se encuentra a "la mitad de su ciclo de vida". Al referirse al periodo de vida comercial de la consola, Furukawa asegura que "está preparada para romper el molde de nuestras consolas anteriores". El "molde" al que se refiere es el ciclo general de los sistemas de videojuegos, que promedian una vida de 6 años.

Con varios juegos importantes en su catálogo, como ‘Super Mario Party’, ‘Super Smash Bros. Ultimate’, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, ‘Animal Crossing: New Horizons’, o, más recientemente, ‘Pokémon Legends: Arceus’, parece que a Switch le va bastante bien. Además, tiene varios proyectos importantes a la espera de estreno, como, por ejemplo, la secuela de ‘Breath of the Wild’ (aún sin título), y que probablemente hayan contribuido a que el fabricante mantenga plena confianza en su producto.