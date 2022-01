Cualquier persona interesada mínimamente en la industria del videojuego sabe de la posibilidad de un “inesperado desplazamiento” en las fechas de estreno, de los “obligados retrasos” para refinar el producto y de otras excusas a las que se acogen habitualmente las editoras cuando se incumplen los periodos de comercialización. Así que confirmar plazos genéricos para un juego termina siendo, en algunos casos, algo irrelevante, aunque seguramente, los muchos seguidores de ‘God of War’ estarán felices al comprobar que ‘Ragnarök’ se abre hueco en la lista de los 22 destacados para 2022 de PlayStation. Al contrario, los seguidores del universo Harry Potter, pueden llevarse una decepción con las novedades que aportan desde PlayStation.

Muy bien acompañado

El productor se ha decidido a enumerar 22 lanzamientos importantes que se producirán este año para PS4 y PS5. Por supuesto, destacan otros grandes nombres como ‘Horizon Forbidden West’ y ‘Gran Turismo 7’, pero ‘God of War: Ragnarök’ ha demostrado ser uno de los juegos más esperados en PlayStation, y sus muchos seguidores respirarán esperanzados al saber que aún mantiene previsto su lanzamiento para este año. A continuación, la lista completa de lanzamientos que Sony destaca en 2022:

‘Horizon Forbidden West’; ‘Uncharted: Legacy of Thieves Collection’; ‘Elden ring’; ‘Dying Light 2’; ‘God of War Ragnarök’; ‘Gran Turismo 7’; ‘Gotham Knights’; ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’; ‘Ghostwire Tokyo’; ‘Tiny Tina's Wonderlands’; ‘Rainbow Six Extraction’; ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’; ‘Stray’; ‘OlliOlli World’; ‘Salt and Sacrifice’; ‘Little Devil Inside’; ‘Sifu’; ‘Oxenfree 2: Lost Signals’; ‘Tchia’; ‘Babylon's Fall’; ‘Forspoken’; ‘The Lord of the Rings: Gollum’.

'Hogwarts Legacy' se cae de la lista

La lista incluye tanto títulos exclusivos como multiplataforma, por esto llama la atención que ‘Hogwarts Legacy’, a pesar de ser una producción muy esperada, se haya quedado fuera de la promoción impulsada por el fabricante. El silencio sobre el juego desde su primer anuncio ya era sospechoso, y su ausencia deja entrever algunos problemas serios en su proceso de desarrollo, algo que se lleva comentando desde hace algunas semanas y que podría llevar a posponer su debut hasta el próximo año. Avalanche Software, el desarrollador del proyecto, ha prometido ampliar la información sobre ‘Hogwarts Legacy’ próximamente, pero esto no significa necesariamente una fecha de lanzamiento o que el juego se encuentre en posición de anunciar planes. Podría tratarse de un nuevo tráiler con más detalles para templar los ánimos.