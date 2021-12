Sony en compañía de Naughty Dog, confirma el lanzamiento de ‘Uncharted: Colección Legado de los Ladrones’ para el 28 de enero de 2022 en PlayStation 5. Este nuevo paquete remasterizado incluye ‘Uncharted: El Legado Perdido’ y ‘Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón’, la última entrega de la serie, en la que Nathan Drake va en busca del tesoro perdido del capitán Avery, embarcándose en una aventura desde las lejanas junglas de Madagascar hasta la colonia perdida de los piratas, Libertalia.

El paquete también aporta la expansión independiente ‘El Legado Perdido’, que recoge las aventuras de Chloe Frazer a medida que pasa de amiga/enemiga a heroína. Tras recurrir a la ayuda de la mercenaria Nadine Ross, Chloe se embarca rumbo a las Ghats occidentales de la India para localizar el colmillo dorado de Ganesh. La entrega sigue una historia completamente desligada de ‘El Desenlace del Ladrón’ con Chloe al mando. Ella va en busca del colmillo dorado forjado por el antiguo imperio hoysala y, para encontrarlo, busca la ayuda de Nadine Ross. Durante el transcurso de la historia, exploraremos el pulso entre Chloe y Nadine por confiar la una en la otra, ya que no son las únicas que están buscando el colmillo.

Nuevas características

La experiencia se ha mejorado en ambos casos con nuevas opciones gráficas para aprovechar las características de PlayStation 5 a través de un Modo de fidelidad, un Modo de rendimiento y Modo de rendimiento+.

Modo de fidelidad: Destinado a pantallas 4K y resoluciones nativas con un objetivo de velocidad de fotogramas de 30 fps.

Modo de rendimiento: Se mantiene el parche de PS4 de velocidad de fotogramas con el Modo de rendimiento, que busca 60 fps.

Modo de rendimiento+: La experiencia más fluida con reducción de la resolución, que busca una velocidad de 120 fps a 1080p.

Plan de actualización con limitaciones

Atento, porque si te encuentras entre los jugadores que han comprado ‘Uncharted: El Legado Perdido’ y ‘Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón’ tienes la opción de pagar un extra para obtener la versión digital de la ‘Colección Legado de los Ladrones’, que estará disponible desde la fecha de publicación, el 28 de enero de 2022. Aquellos que tengan copias de los discos de juego de PS4 deberán insertarlos en PS5 cada vez que quieran descargar o jugar a las versiones digitales. Aquellos que tengan discos de juego de PS4 y compren la consola PS5 edición digital sin lector de discos no podrán obtener la versión para PS5 con el precio reducido.

En cambio, los miembros de PlayStation Plus que hayan obtenido ‘El Desenlace del Ladrón’ a través de su suscripción a PlayStation Plus no podrán optar a la actualización digital para PS5. Además, los modos multijugador de los títulos originales no forman parte de la nueva colección. En referencia a la versión anunciada para PC, los jugadores de ordenador aún tendrán que esperar un poco más para conocer los detalles sobre especificaciones y planes de lanzamiento, que se realizará a través de Epic Games Store y Steam.