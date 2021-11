El equipo de ‘Minecraft Dungeons’ ha anunciado que la primera aventura de la temporada, “Cloudy Climb”, estará disponible a partir del 14 de diciembre. El paquete introducirá contenido nuevo y gratuito, incluido un sistema de progresión totalmente nuevo, desafíos semanales y una torre generada procedimentalmente. Con esta temporada, los jugadores ganarán puntos de aventuras para desbloquear recompensas de temporada como mascotas, capas, gestos y más. Además, también se pueden desbloquear recompensas extra al comprar el Adventure Pass, que no afecta a la jugabilidad, pero sí permite conseguir más recompensas premium. También se ha puesto fecha para la actualización de ‘Minecraft Caves & Cliffs: Parte II’, el 30 de noviembre. La segunda parte incluirá mejoras en la generación del terreno, picos más altos, sistemas de cuevas más elaborados, velas y más.

Estará disponible en ‘Minecraft: Bedrock Edition’ en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android, Windows 10 y Windows 11, y en ‘Minecraft: Java Edition’ en Windows, macOS y Linux. La Parte II aporta un cambio de imagen a las montañas y cuevas que conoces, generación actualizada de terrenos, picos más altos, sistemas de cuevas más elaborados, incluso las vetas de mineral son más grandes. Esta actualización también trae velas para todos, la mejor fuente de luz conocida por el hombre. Las velas aportan iluminación, ambiente, calor y una hipnótica llama parpadeante.

¿Qué más se puede pedir? Es posible que hayas notado que faltan algunos elementos en la lista de cosas nuevas, a saber, arqueología y otros paquetes. Al parecer estas funciones se han suspendido. No se han cancelado, y por el momento se han mantenido “en un segundo plano”. Si bien no estarán disponibles en esta actualización llegarán a ‘Minecraft’ en el futuro, “cuando podamos integrarlos de la mejor manera posible”, aseguran desde la desarrolladora. Por si te lo has perdido, desde el pasado martes 16 de noviembre y, con la intención de celebrar el 50º aniversario de Walt Disney World, Minecraft y Disney Parks han creado ‘Walt Disney World Magic Kingdom Adventure’, un nuevo paquete de contenido que está disponible en el Marketplace de ‘Minecraft’. Al igual que el parque de Orlando, Florida, este enorme mapa está repleto de caras conocidas de Disney y Pixar, atracciones icónicas y paisajes mágicos.