La sexta temporada de 'Fortnite' ya está en marcha y esto se traduce en novedades y cantidad de nuevas apariencias. Entre las más destacadas, la representación de Lara Croft y el jugador de fútbol brasileño, Neymar. La reconocida heroína recoge su nuevo aspecto principal del reinicio de la serie, cuyo último lanzamiento fue 'Shadow of the Tomb Raider'. La segunda y tercera apariencia se basan en el personaje clásico de los primeros juegos de la franquicia.

Además de la intrépida heroína y el futbolista brasileño, también estará disponible Raven de 'Teen Titans', uno de los grupos de héroes más populares de DC Comics, que tendrá tres versiones del personaje. "En tu lucha por la supervivencia, cruza campos de batalla, caza animales salvajes para alimentarte y crear armas improvisadas."

Battle Royale

"La isla se ha vuelto loca. Y debes hacer lo mismo", asegura la sinopsis oficial de la temporada. Ahora toca aclarar y descubrir todas las novedades oficiales del Battle Royale de Epic Games:

La isla se transforma en una jungla con animales feroces como lobos y jabalíes listos para cazarte, además, la mecánica de elaboración te permitirá construir nuevas armas aún más poderosas: "No os limitéis a buscar herramientas. Fabricadlas. Podréis fabricar vuestras armas en cualquier parte y la tecnología que no se haya visto afectada por el Pulso. Fabricad armas primitivas que infligen daño elevado, como el fusil primitivo; armas más familiares de alta precisión, como el revólver y arcos poderosos, como el Ígneo metálico". Aunque las amenazas guardan distinta proporción, los lobos, sin embargo, no son el peligro más "salvaje" de la isla: "la mayoría de las criaturas feroces están por venir ", apuntan desde Epic Games, refiriéndose a la furia de Neymar Jr. El futbolista brasileño es la nueva estrella de 'Fortnite’, aunque de momento no sabemos nada de su apariencia.