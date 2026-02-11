Nintendo estrena ‘My Mario’, una línea para los más pequeños de la casa con la que compartir juego y rutina en casa

El universo de Mario ha acompañado a varias generaciones entre consolas, mandos y pantallas. Ahora, Nintendo quiere llevar esa conexión familiar a otros momentos del día a día con ‘My Mario’, una nueva línea de productos infantiles que llegará a España el próximo 19 de febrero. La propuesta va más allá del juguete puntual: plantea una colección pensada para compartir tiempo en casa con personajes tan reconocibles como Mario, Luigi, la princesa Peach o Yoshi.

La iniciativa parte de una idea sencilla y, a la vez, muy reconocible: convertir el imaginario del Reino Champiñón en una experiencia tangible, adaptada a manos pequeñas y rutinas cotidianas. No se trata solo de “poner a Mario” en un producto, sino de diseñar artículos que animen a inventar historias, jugar en compañía y a recuperar esa familiaridad que muchos adultos arrastran desde la infancia.

Primeros paquetes de lanzamiento

La primera oleada deja bastante clara esta intención. Entre las novedades figuran dos sets de bloques de madera inspirados en la serie ‘Super Mario’. Por un lado, un conjunto de tres piezas centrado en el personaje principal. Por otro, un set de 30 piezas más completo, con bloques de Mario, Luigi, la princesa Peach y Yoshi, junto a iconos clásicos como el bloque interrogación o una tubería verde.

‘My Mario’ también tendrá versión digital. Desde el 19 de febrero estará disponible de forma gratuita la aplicación ‘¡Hola, Mario!’ para dispositivos inteligentes y Nintendo Switch. La app propone una interacción simple y directa con el personaje: tocar su nariz, mejillas o incluso el bigote provocará reacciones distintas, en un formato pensado para que los niños descubran, de manera intuitiva, cómo “responde” Mario.

My Mario, el nuevo producto de la famosa empresa de videojuegos / Nintendo

Nuevas colaboraciones

A este ecosistema se suman los cortos stop motion ‘It’s me, Mario’, una serie concebida para públicos de distintas edades, además de futuras incorporaciones como una línea de ropa y la colaboración con Fisher Price a través de ‘Little People My Mario’. Esta última adapta el universo de ‘Super Mario’ a un formato para edad preescolar con actividades inspiradas en los videojuegos.

Con ‘My Mario’, Nintendo apuesta por una colección que mezcla juego, aprendizaje y tiempo compartido. El 19 de febrero marca el arranque de la línea en España, con la promesa de nuevas incorporaciones en los próximos meses.