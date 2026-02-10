Verbinski comparte detalles de la adaptación cancelada de BioShock y suena a auténtica pesadilla submarina. / .

A veces, el cine tiene esa mala costumbre de mostrar el anuncio de algo que nunca existió. Con ‘BioShock’ pasa exactamente eso. Durante años se habló de esta ambiciosa adaptación con vocación de superproducción liderada por un director con tendencia poco convencional, Gore Verbinski, el mismo que firmó ‘Piratas del Caribe’ y ‘Rango’. Al final, el proyecto se quedó aparcado y ahora, con el director de vuelta por el estreno de su nueva película ‘Good Luck, Have Fun, Don’t Die’, vuelven a circular detalles de aquella adaptación fallida.

Lastrada por su ambición

El propio Verbinski ha dejado caer algunos detalles en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit y el cuadro que describe no deja demasiado margen a la duda. El planteamiento se articuló con la intención de cargar con una calificación para adultos, sin rebajar el tono e incluso se pretendía abordar algo tan delicado del primer videojuego como son los finales. En lugar de escoger uno y seguir adelante, habían trabajado con el guionista John Logan para integrar las dos variantes de cierre en una misma historia. Según explica, la intención era trasladar al cine las consecuencias de esa estructura doble, con una lectura moral más incómoda y con las Little Sisters como eje del relato.

BioShock. / .

Ese punto enlaza con el núcleo del primer videojuego. ‘BioShock’ no se sostiene solo por su ciudad submarina, Rapture, ni por el art déco que impregna cada rincón. Funciona porque propone alternativas que parecen propias para luego mirarte a los ojos con una sonrisa torcida. Precisamente Verbinski quería replicar ese efecto, aludiendo incluso a una dimensión “edípica” vinculada a las niñas y a la relación de dependencia que plantea el mundo del juego. Contado así, no parece una adaptación para todos los públicos. Da la impresión de una película que no quiere resultar familiar.

Demented art-deco aesthetic

En el apartado estético surge otro elemento relevante. Verbinski cita diseños de Big Daddies y una Rapture con una estética que califica como “demented art-deco aesthetic”, muy alineada con esa mezcla de belleza y podredumbre que el juego combina tan bien. En otras palabras, su versión apuntaba a un espectáculo con imágenes muy efectistas y un tono áspero. Aquí llegan los problemas habituales con la productora, según ha comentado el propio director. Universal no tenía intención de financiar una producción tan cara con calificación para adultos y esa discrepancia terminó por ahogar el proyecto.

Verbinski comparte detalles de la adaptación cancelada de BioShock y suena a auténtica pesadilla submarina. / .

No obstante, la franquicia es tan atractiva que Netflix anunció tiempo atrás su propia película y a día de hoy, la adaptación sigue adelante con Francis Lawrence como director. En una entrevista reciente, el productor Roy Lee ha confirmado que el guion sigue en marcha construyéndose a partir del primer juego. Incluso han trascendido noticias sobre un recorte de presupuesto y una versión “mucho más pequeña”, un contexto que explica por qué el ‘BioShock’ de Verbinski, más radical y más costoso, acabó chocando con la realidad.

Verbinski, por su parte, deja caer que le llegan novedades del proyecto con cierta frecuencia, pero no cree que ningún estudio esté dispuesto a llegar a los mismos extremos que él había planteado. Es decir, su ‘BioShock’ se construía para un público con ganas de sufrir y de disfrutar del viaje al mismo tiempo. Algo que hace muy bien el juego de Ken Levine. Quizá por eso mismo resulte tan fácil de imaginar y será tan difícil que algún día se convierta en película.