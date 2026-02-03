Avance: Dune Awakening lanza su Capítulo 3 y rediseña el final del juego en Arrakis

Con el estreno de ‘Dune: Awakening’, Funcom nos dio un soplo de aire fresco en el cálido verano de 2025, proporcionándonos un MMO de supervivencia en mundo abierto ambientado en el conocido universo literario y cinematográfico. Su debut firmó un buen ritmo comercial, superando el millón de copias vendidas en sus primeras semanas y convirtiéndose así en el título que más rápido ha vendido el estudio noruego.

Awakening y su relación con los jugadores

En los meses posteriores, ‘Awakening’ sumó miles de reseñas en Steam con una recepción mayoritariamente positiva. Esta percepción inicial guarda relación con meses de trabajo en los que se han ido incorporando numerosas mejoras y se han introducido varias actualizaciones de contenido, mientras se mantenía una línea de comunicación constante con los jugadores.

En los últimos compases de 2025, Funcom anunció su Capítulo 3 y una actualización gratuita que acaba de estrenarse. A su vez, este paquete viene de la mano del DLC de pago ‘Raiders of the Broken Lands’, incluido en el pase de temporada o disponible por separado. Como puedes comprobar, con esta llegada masiva de contenido, el estudio amplía significativamente la parte final de su progresión y atiende varias de las demandas más recurrentes por parte de los jugadores. Muchas de estas reclamaciones estaban relacionadas con la progresión de los personajes una vez alcanzado el máximo nivel, incluida la posibilidad de añadir actividades más variadas y facilitar el regreso al juego tras largos periodos de inactividad.

Dune Awakening. / .

Una actualización importante

La semana pasada tuvimos la oportunidad de acudir a la presentación del Capítulo 3 de ‘Dune: Awakening’, donde se expuso a los medios una actualización que Funcom entiende como la más importante desde su lanzamiento. Tras cuarenta minutos de exposición por parte del equipo de desarrollo, donde se detallaron todos los detalles sobre el nuevo contenido, se entiende que este trasciende a un simple parche, puesto que replantea cómo se afronta el contenido endgame, en la parte final de juego en Arrakis.

Durante el evento, los desarrolladores insistieron en que este capítulo nace tanto de las opiniones y comentarios recibidos de los jugadores, como del análisis de datos recopilados tras los primeros meses de vida del juego. Las conclusiones, según explicaron, pasaban porque una vez alcanzado el rango 6, muchos jugadores querían seguir creciendo sin verse obligados a adoptar estilos que no cuadraban con sus necesidades. El Capítulo 3, precisamente pretende resolver este problema.

Sin tiempo que perder

Esta actualización gratuita extiende el material jugable de la fase final con un sistema del Landsraad rediseñado, que ahora cuenta con misiones repetibles, más flexibles y mejor conectadas con el desarrollo del personaje. Las misiones permiten aumentar el rango de facción y reputación con las Grandes Casas independientemente de que se opte por centrarse en la exploración, el combate o la fabricación.

Dune Awakening. / .

Entre las novedades más relevantes de la presentación, se mencionó la incorporación de diez nuevas ubicaciones en el mapa de Arrakis. Se trata de zonas orientadas a jugadores que ya han terminado el recorrido principal y están disfrutando del contenido endgame. Cinco de estas zonas son Estaciones Experimentales Imperiales, que cuentan con actividades repetibles, dificultad escalable y recompensas de más valor.

Por otro lado, se estrena una característica que permite regular el nivel de dificultad y recompensa con varios niveles al entrar en estas mazmorras. En palabras del equipo, la intención es ofrecer contenido que continúe siendo relevante a largo plazo y que anime a los jugadores a jugar en equipo sin imposiciones. Hasta el momento, esta fase final del juego básicamente era un mapa enorme JcJ donde los jugadores tenían que competir por los mejores lugares para recoger especia y luchar entre sí para conseguir los materiales y recompensas del nivel más alto.

Rutas de especialización

La progresión del personaje también recibe más herramientas con la introducción de Fabricación, Recolección, Exploración, Combate y Sabotaje, cinco rutas de especialización que permiten delimitar con mayor precisión la función de cada jugador. A esto se suma el nuevo sistema de Aumentos, que da opción a mejorar armas y armaduras únicas de nivel 6 en la nueva estación de aumentos.

Además del contenido destinado a la gente que lleva tiempo en Arrakis, Funcom dedicó una parte importante del encuentro a explicar los cambios planteados para los jugadores que regresan a ‘Awakening’ tras tomarse un descanso. Uno de los cambios más esperados fue la eliminación total de los impuestos sobre las bases, una mecánica que había levantado controversia desde el lanzamiento. Además, según explicaron, los usuarios que regresen recibirán paquetes con materiales adaptados a su nivel de progreso. Las ayudas estarán disponibles para aquellos que no hayan iniciado sesión en al menos 28 días, para simplificar la vuelta al juego.

Dune Awakening. / .

La historia continúa

En paralelo, si hay algo que define a ‘Dune’ es su historia y este nuevo tramo no se ha olvidado de ella. El Capítulo 3 continúa la narrativa principal justo donde terminó el Capítulo 2, añadiendo varias horas de contenido y recuperando figuras habituales. En el plano jugable, se incorporan dos nuevas armas, el pirocohete y las hojas dobles, además de una revisión completa del estoque, para que resulte más atractivo dentro del sistema de combate.

Junto a la actualización gratuita, Funcom lanza el DLC ‘Raiders of the Broken Lands’, incluido en el pase de temporada o disponible por separado. Este paquete añade 74 nuevas piezas de construcción y 17 elementos decorativos inspirados en los contrabandistas del Imperium, además de nuevos conjuntos de armadura, variantes de armas y elementos cosméticos.

Reordenar el final del juego

Tras la presentación, la sensación general es que Funcom ha apostado por una actualización que además de añadir contenido, también rediseña y equilibra algunos de sus sistemas principales para hacerlos más flexibles y útiles en el largo plazo. Con todo esto, el Capítulo 3 supone un cambio de etapa en la evolución de ‘Dune Awakening’ y apunta a que Arrakis aún tiene mucho que ofrecer en los próximos meses, dejando que cada jugador avance a su ritmo, centre su tiempo en actividades JcE habituales y moldee el personaje al estilo de juego que más le apetezca.