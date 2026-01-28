'Black Desert Mobile' rediseña el Gran Desierto, las Runas de grado Caótico y aplica mejoras gráficas

Está todo preparado para que ‘Black Desert Mobile’ se enfrente a una actualización importante para su futuro, ya que introducirá el rediseño del Gran Desierto, la llegada de las Runas de grado Caótico y aplicará al conjunto una buena batería de mejoras gráficas. En realidad, el parche hace realidad algunas de las iniciativas anunciadas en el Calpheon Ball 2025, cuyo objetivo es mejorar la calidad general de la experiencia del juego.

Rediseñando el Gran Desierto

Con todo lo anterior, el Gran Desierto afronta una importante transformación. Como se reveló en el Calpheon Ball, los tres niveles de dificultad existentes se han unificado en una sola región del Gran Desierto. Esta zona fusionada introduce enemigos con un poder de combate (PC) superior al de la antigua dificultad Shahzad, con valores que oscilan entre 30.000 y 83.000 de PC, en consonancia con el crecimiento continuo de los Aventureros.

Para facilitar la progresión, se ha añadido nuevo botín a la zona y los jugadores podrán obtener Cristales de luz benditos y Cristales de niebla benditos al derrotar enemigos, mientras que se ha aumentado la cantidad de Monedas de Edana obtenidas al excavar, garantizando que el tiempo invertido en el Gran Desierto contribuya de forma significativa a la progresión del personaje.

En esta misma línea, a su vez se añaden nuevas zonas de caza en las que se pueden obtener Semillas antiguas, que anteriormente solo estaban disponibles en las Ruinas de Hystria. Además, el mercader ambulante podrá aparecer en la versión unificada del Gran Desierto, con objetos y cantidades actualizadas.

Runas de grado Caótico

'Black Desert Mobile' da la bienvenida a las runas de mayor grado hasta la fecha. Estas, de grado Caótico, pueden reforzarse utilizando materiales obtenidos en el Gran Desierto, como los Cristales de niebla benditos y están diseñadas para incrementar el grado de potencia mientras va llegando contenido cada vez más exigente. Las Runas de grado Caótico se pueden fabricar utilizando los siguientes materiales: runas Arcaicas +20, Eje del Caos x10, Akrad x20 y Ámbar gris x2.

Nueva hornada de gráficos

Como parte de los preparativos para la remasterización pendiente del formato, Pearl Abyss ha implementado una actualización temprana de optimización de gráficos y memoria. Esta se centra en mejorar el rendimiento del juego de cara al lanzamiento de la nueva versión completa. Ahora los escenarios de combate multijugador a gran escala aprovecharán tasas de fotogramas más estables y tanto las optimizaciones adicionales en el procesamiento gráfico, como las velocidades de carga, anticipan mejoras en la experiencia general, aunque este grado puede variar en función del dispositivo utilizado.

Tiempo de celebración

Para conmemorar la actualización, ‘Black Desert Mobile’ llevará a cabo una serie de eventos de celebración bajo el nombre “¡Tres semanas juntos! Evento de guías y misiones”. A partir del 20 de enero y durante las tres semanas siguientes, incluirán misiones cooperativas en todas las regiones, así como actividades centradas en la progresión, diseñadas para los nuevos aventureros.

Noticias relacionadas

Por último, el Evento de guías de progreso para nuevos aventureros anima a los jugadores más veteranos a compartir guías y consejos para ayudar a los recién llegados al viaje, que podrán obtener diversas recompensas mientras celebran el lanzamiento de la renovación del Gran Desierto y de los nuevos sistemas de progresión. Corren tiempos de renovación en ‘Black Desert Mobile’.