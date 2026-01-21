La sociedad civil llevará a Amazon a juicio en la primera batalla legal contra los centros de datos en España

El primer juicio contra los centros de datos en España empieza a tomar forma. Una coalición de colectivos de la sociedad civil encabezada por Ecologistas en Acción ha anunciado este miércoles que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en contra del acuerdo entre el Gobierno de Aragón y Amazon que autoriza la expansión de esas infraestructuras en la región.

El contencioso administrativo presentado hoy denuncia que el ejecutivo liderado por el presidente Jorge Azcón, del PP, haya dado luz verde al despliegue de centros de datos de Amazon Web Services (AWS) a través de lo que denomina Plan de Interés General de Aragón (PIGA), un mecanismo de simplificación administrativa que facilita la tramitación de proyectos y ofrece exenciones fiscales a las empresas.

Las autoridades lo han descrito como una "alfombra roja" para captar inversiones. AWS ha acordado invertir hasta 15.700 millones de euros en la construcción de cuatro megacentros de datos en Aragón, donde ya opera otro coloso tecnológico como Microsoft.

"Consecuencias catastróficas"

Esa alegría choca con el rechazo del colectivo civil, que en un comunicado tacha esa figura jurídica de "ilegítima" y advierte que "al priorizar la rapidez sobre la evaluación crítica, estos instrumentos pueden tener consecuencias catastróficas, desde la degradación de ecosistemas hasta la vulneración de derechos comunitarios". Al acelerar la aprobación de estas iniciativas, argumentan, "dificultan a la sociedad civil presentar alegaciones".

Con ello se refieren al elevado consumo de energía y agua que requieren los data centers más grandes, almacenes con servidores que operan a todas horas y cuyos cálculos son cruciales para sostener la llamada nube, columna vertebral de internet, así como los modelos que dan forma a la IA generativa. Múltiples estudios han evidenciado que estas infraestructuras pueden tensar el acceso de los vecinos a esos recursos, incrementar las facturas y derivar en un aumento de las emisiones contaminantes.

Columnas de vapor de agua saliendo de las torres de refrigeración del centro de datos de Google en The Dalles (Oregón, EEUU). / EFE

Recaudación de apoyos

Para plantar cara a la expansión del gigante estadounidense, Ecologistas en Acción Aragón ha activado una campaña de micromecenazgo con la que pretende recaudar 7.300 euros para costear los gastos "esenciales" del proceso judicial. En pocas horas han logrado recaudar casi 1.400 euros, un 19% de su objetivo.

El proceso contra AWS está siendo coordinado por el grupo ecologista junto a la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible, el Observatori DESCA y los movimientos vecinales TuNubeSecaMiRío y No es sequía es saqueo Aragón, entre otros. Este colectivo sigue el ejemplo de acción ciudadana que ha prosperado en países como Estados Unidos, Chile, México, Uruguay, Brasil, Francia o Países Bajos.

Anteriormente, ya habían presentado varias alegaciones contra el despliegue de centros de datos en la región aragonesa, agotando sin éxito esa vía. Si la justicia les da la razón, este juicio podría servir para paralizar hasta cinco de estas infraestructuras en Zaragoza, Huesca, Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y La Sotonera. Además, sentarían un precedente legal que podría tener repercusiones en el resto de España.