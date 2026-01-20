Lorwyn eclipsado en Magic The Gathering y MTG: así funcionan sus mecánicas de luz y oscuridad

Lorwyn eclipsado nos trae de vuelta a Lorwyn y a Páramo Sombrío, dos caras del mismo plano ahora más unidas que nunca. En la práctica, esa dualidad se percibe enseguida y en una jugada estás jugando con colores y, a la siguiente, todo se vuelve más áspero. La colección sale el 23 de enero de 2026, con la Presentación arrancando el 16 de enero, así que hay margen para anticipar algunas mecánicas relevantes. De hecho, gran parte del set se entiende a través de dos ideas, vívido y perjudicar.

Aquí no se trata de elegir bando

A grandes rasgos, la temática funciona mejor si piensas en luz y oscuridad como dos maneras de plantear una partida. Una premia reunir colores y permanentes mientras que la otra te pide pagar costes duros y convertir el desgaste en recurso.

Magic The Gathering. / CEDIDA

La parte luminosa empieza por vívido. Varias cartas miran cuántos colores hay entre los permanentes que controlas, en un rango entre cero y cinco. Ojo con un detalle, las tierras suelen ser incoloras, así que casi nunca suman. Para ayudar, la colección usa maná híbrido. Puedes pagar cada símbolo con cualquiera de sus dos colores, pero la carta sigue siendo de ambos, y eso cuenta para vívido, aunque la hayas lanzado gastando maná de un solo color.

La cara oscura, por su parte, se apoya en perjudicar, una acción nueva que juega con contadores -1/-1. Perjudicar N significa poner N contadores -1/-1 sobre una criatura que controlas, sin hacer objetivo, así que eliges al resolver. Suele aparecer como parte de un coste, por ejemplo, al activar habilidades o al lanzar hechizos. De entrada, suena como renunciar a parte de tus propias criaturas, pero el propio set trae herramientas para retirar esos contadores y obtener algo a cambio. Además, si una criatura termina con contadores +1/+1 y -1/-1 a la vez, se van retirando en parejas hasta que quede un tipo.

La función de las criaturas

El hilo conductor pasa por los tipos de criatura. Y aquí es donde el Cambiaformas vuelve como un comodín muy útil. Una carta con cambiaformas es de todos los tipos de criatura en mano, biblioteca, cementerio y campo de batalla. Las estirpes, por su parte, hacen que algunas cartas no criatura tengan un tipo añadido, así que entran en búsquedas y sinergias, aunque no sean criaturas en el campo de batalla salvo que otro efecto las convierta.

Magic The Gathering. / CEDIDA

La idea de dos caras del mismo mundo queda muy clara en las cartas de dos caras. En esta colección se transforman y no funcionan como cartas modales. Se lanzan por la cara frontal y en el campo de batalla, tienen una habilidad que se dispara al comienzo de tu primera fase principal. En ese momento puedes pagar el coste indicado para transformarlas. Al hacerlo siguen siendo el mismo permanente, así que Auras, Equipos y contadores se quedan puestos.

También vuelven mecánicas ya conocidas, pero de forma bastante puntual, como convocar, evocar o persistir. Evocar funciona bien en este set porque te deja pagar menos y llevarte el efecto al entrar, aunque la criatura no se quede. Es una herramienta útil en planes de desgaste, mientras que persistir se relaciona de forma natural con los contadores -1/-1.

Consejos básicos antes de jugar

Si vas a jugar la Presentación, la guía oficial propone una forma sencilla de montar el mazo. Con seis sobres montas un mazo de 40 cartas con 17 tierras. Elige dos colores, quédate con tus mejores amenazas y después busca hechizos para frenar al rival. La curva recomendada sirve como referencia cuando dudas. 1 maná, 1 o 2 cartas. 2 manás, 7 u 8. 3 manás, 5 o 6. 4 manás, 3 o 4. 5 manás, 2 o 3. 6 manás, 0 o 1 cartas.

Lorwyn eclipsado permite salirte un poco de esos dos colores sin estropear el mazo. Las cartas con vívido y algunas criaturas eclipsadas con maná híbrido dejan tocar un tercer color de manera puntual, siempre que tenga sentido para tu plan.

Para jugadores avanzados

Para Commander, Wizards acompaña la colección con dos barajas. Danza elemental se apoya en evocar y en elementales, mientras que Maldición perjudicadora gira alrededor de perjudicar y de los contadores -1/-1. Cada una trae 100 cartas, dos comandantes foil sin borde y 10 cartas nuevas en Magic.

A Boggart Ballad - Magic: The Gathering

Antes de salir a la arena

Al final, Lorwyn eclipsado funciona mejor cuando tu mazo no intenta abarcar demasiado. La luz premia tener colores distintos en juego y la oscuridad te invita a pagar un precio para luego encontrar la forma de recuperarte. Si mantienes esa idea en mente, el set suele premiar con cambios de ritmo muy interesantes.