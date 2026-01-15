Seis juegos realmente desconocidos de Rockstar que merecen ser redescubiertos.

Con más de 27 años de historia, Rockstar Games está considerada como una de las compañías más importantes del sector interactivo. Pero tras un catálogo repleto de obras maestras que han marcado época en el mundo de los videojuegos hay otras tantas que nunca han alcanzado un éxito especialmente remarcable.

La compañía con sede en Nueva York comenzó su andadura en 1998 como sello editorial bajo Take Two Interactive, tras la compra de los activos de BMG Interactive y la debemos obras como ‘Grand Theft Auto’, ‘Red Dead Redemption’, ‘Bully’, ‘L.A. Noire’, ‘Manhunt’ o ‘Midnight Club’, algo que refleja su posición en el sector. Sin embargo, hay muchos otros juegos de la casa que son prácticamente desconocidos, apuestas comerciales que ni siquiera recibieron atención y que quizá hoy merezcan una segunda oportunidad. Aquí tienes algunos de ellos.

Rockstar Games Presents Table Tennis

Comenzamos con un videojuego de tenis de mesa desarrollado por Rockstar San Diego. Es un título deportivo centrado en partidas uno contra uno, con especial atención a los recursos de la física de la pelota y en el control del golpe. Es uno de los proyectos menos “Rockstar” dentro de su catálogo, pero les sirvió como primera prueba pública del motor RAGE. En cuanto a sistemas, estuvo disponible en su lanzamiento para Xbox 360 en 2006 y más tarde se incorporó a Wii en 2007, con un port desarrollado por Rockstar Leeds.

Table Tennis – Tráiler

Smuggler’s Run

Este juego de conducción todoterreno desarrollado por Angel Studios fue publicado por Rockstar Games. Su formato se estructura sobre carreras y encargos ligados al contrabando en mapas amplios con rutas alternativas y persecuciones. Fue uno de los títulos del lanzamiento de PS2 en Norteamérica en el año 2000 y con el tiempo también recibió una versión para Game Boy Advance. Además, la franquicia continuó con ‘Smuggler’s Run 2’, publicado en 2001 y más adelante llegó ‘Smuggler’s Run: Warzones’ en 2002 como versión para GameCube.

Smuggler's Run - PS2 Trailer

State of Emergency

Este juego de acción tipo ‘beat em up’ se ambienta en medio de una serie de disturbios urbanos y escenarios de corte satírico llenos de civiles, policía y bandas, y generó cierta polémica por su grado de violencia. En Europa debutó para PS2 en febrero de 2002 y más adelante llegó a Xbox. También tuvo una versión de Windows y una continuación llamada ‘State of Emergency 2’.

State of Emergency - Intro

The Warriors

Se trata de una adaptación del film de 1979 desarrollada por Rockstar Toronto. Un ‘beat em up’ con historia paralela, misiones de bandas, peleas y desplazamiento por barrios con personajes y estética asociados a la película. Se lanzó en PS2 y Xbox en 2005, mientras que su versión para PSP llegó en 2007. Con el paso del tiempo, el juego tuvo una segunda vida gracias a una reedición digital adaptada para PS4.

The Warriors – Tráiler

Beaterator

Se trata de una aplicación musical con funciones lúdicas desarrollada por Rockstar Leeds en colaboración con Timbaland, que permite crear bases y temas usando bucles y herramientas guiadas con modos orientados a la composición e interpretación. Se estrenó en PSP y tiempo después dio el salto a iOS en 2009. En su recorrido, el juego incluyó funciones vinculadas a Rockstar Games Social Club, aunque esas opciones dejaron de estar operativas en 2014.

Beaterator Full Trailer

Grand Theft Auto Chinatown Wars

Desarrollado por Rockstar Leeds, este capítulo de la conocida franquicia se ambienta en Liberty City y funciona como continuación dentro del universo de ‘Grand Theft Auto IV’. La historia sigue a Huang Lee, que llega a la ciudad para entregar una espada familiar a su tío, en medio de un conflicto interno entre tríadas. En Estados Unidos vendió algo menos de 90.000 unidades durante su estreno. En lo jugable, utiliza una cámara cenital, misiones de mundo abierto y minijuegos pensados para pantalla táctil en sus versiones portátiles. Se estrenó primero en Nintendo DS y PSP en 2009, pero más adelante llegó a iOS en enero de 2010 y, ya varios años después, se publicó en Android y Fire OS.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars - PSP Tráiler

Grandes desconocidos

Estos seis juegos no cambiaron el mercado, pero cuentan bastante sobre Rockstar. Nos remiten a la idea de una compañía con ganas de probar caminos distintos con una personalidad algo indómita, incluso cuando los resultados no acompañaron. Quizá precisamente por eso merece la pena rescatarlos ahora. Porque ahí, entre experimentos y apuestas arriesgadas también hay buena parte de su historia.