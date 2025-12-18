El multifacético universo Fallout cierra el año con novedades en todos los ámbitos

Aprovechando el impulso desatado por el estreno de la nueva temporada de ‘Fallout’ en Prime Video, aquí tenéis un vistazo actualizado de su mundo. Lo hacemos con el lanzamiento de 'Fallout 76: Burning Springs', con las novedades de la Temporada 2 de su adaptación televisiva y la generosa cantidad de nuevo contenido para ‘Shelter’, entre muchas otras cosas interesantes.

La actualización más grande desde 2020

'Burning Springs' ya está disponible para todos los jugadores de 'Fallout 76' de forma gratuita. Este contenido nos lleva a un Ohio posnuclear e introduce numerosas novedades, como personajes, facciones y un sistema de cazarrecompensas completamente rediseñado con Walton Goggins interpretando a The Ghoul.

En el juego, la región de Burning Springs ofrece un paisaje árido y desértico lleno de peligros y secretos. Se puede uno topar con nuevas facciones, armas y equipo, además de acceso a contenido adicional como la pesca, sumado a eventos públicos, talleres y nuevas amenazas. El encuentro con el Rey del Óxido Rust King, un Supermutante inteligente que envía a los jugadores a misiones por toda la zona, es un buen ejemplo. Otro es el Radhog, una criatura salvaje nativa que incluso puede ser domesticada como mascota para el C.A.M.P.

Carta de los directores de Fallout 76

Con 2025 llegando a su fin, Jon Rush y Bill LaCose, directores de 'Fallout 76', han publicado su tradicional Letter from the Directors. En ella celebran que el juego ha reunido ya a más de 23 millones de jugadores que han salido del Refugio 76 para aventurarse en Appalachia. La carta resume las actualizaciones del año, desde "The Ghoul Within" hasta "C.A.M.P. Revamp" y la reciente Burning Springs.

Shelter lanza su mayor actualización desde su estreno

Diez años después de su lanzamiento y con más de 230 millones de descargas, Bethesda Game Studios lanzó el 12 de diciembre la primera temporada de 'Fallout Shelter'. Inspiradas en los experimentos de Vault-Tec, las Temporadas representan la mayor actualización del juego desde la introducción de las Misiones en 2016 y añaden refugios de tiempo limitado completamente separados del refugio principal del jugador.

Todas las temporadas cuentan con temática propia, retos específicos y recompensas. La de su debut, 'Viva New Vegas', se inspira en la serie de Prime Video. Durante esta temporada, los jugadores podrán ayudar a revitalizar localizaciones tan conocidas como Novac y New Vegas.

Fallout regresa a Prime Video con su segunda temporada

La Temporada 2 de 'Fallout' se estrenó en Prime Video el 16 de diciembre. La historia continúa tras el final de la primera temporada y lleva a los protagonistas al Yermo del Mojave y a la ciudad postapocalíptica de New Vegas. Como seguro que ya sabrás, doscientos años después del apocalipsis, los residentes de los lujosos Refugios son obligados a regresar al yermo irradiado creado por sus antepasados, sólo para descubrir un universo complejo, extraño y lleno de peligros.

Fotograma del videojuego. / CEDIDA

Alrededor del mundo

Fuera de pantalla, la franquicia también ha tenido representación internacional. En Japón, los Collaboration Cafés de DiCE han montado menús temáticos por tiempo limitado. Además, la franquicia ha tenido presencia en eventos como CCXP en São Paulo y en DreamHack en Suecia, con espacios de prueba y actividades alrededor de 'Fallout 76: Burning Springs'. Ahora sí, parece que ya estamos al día con la actualidad de la saga.