PS6 y Xbox NEXT: ¿Por qué los desarrolladores japoneses respaldan consolas más potentes?

Sony y Microsoft trabajan ya en sus próximas consolas de sobremesa, pero por ahora las especificaciones de los proyectos y los detalles sobre su rendimiento se mantienen bajo muchos velos de hermetismo. Mientras el sector mira hacia esa nueva generación varios analistas alertan de que la escalada tecnológica podría estar cerca de un techo práctico. El aumento constante de los costes de producción de las grandes producciones calificadas “AAA” se observa como algo difícil de sostener a largo plazo.

En los últimos años se han hecho públicos casos como 'The Last of Us Parte II' o 'Horizon Forbidden West', cuyos desarrollos se acercaron peligrosamente a los 200 millones de euros y se prolongaron durante más de cinco años, según documentos internos de Sony. Si se suman campañas de marketing, producciones como 'Cyberpunk 2077' se sitúan alrededor de 280 millones de euros. En este sentido, el exdirector ejecutivo de PlayStation, Shawn Layden, recientemente comentó que estos presupuestos son difíciles de sostener y que el impulso técnico entre generaciones se está volviendo cada vez menos perceptible para buena parte del público.

La potencia es poder

En contraste, varios desarrolladores japoneses expresan en redes sociales la importancia de sistemas más potentes. Hiromichi Takahashi, director ejecutivo de Amata Games y exproductor y director de Sony y Tecmo, destaca que incluso si los juegos no aprovechan al máximo el potencial gráfico, los desarrolladores son capaces de aprovechar el hardware avanzado. Según Takahashi, unas especificaciones superiores reducen la necesidad de optimización durante el desarrollo y permiten ahorrar en los pasos de producción. En lugar de dedicar meses a recortar texturas, simplificar sistemas de iluminación o rediseñar entornos para que funcionen en consolas menos potentes, los equipos pueden trabajar con un margen de seguridad más amplio. Eso se traduce en menos trabajo artesanal y más tiempo para pulir jugabilidad, misiones o narrativa.

"Incluso si construimos los elementos de una manera más simple, el juego seguirá funcionando perfectamente", explicó el director. Su mensaje atiende a la realidad de muchos estudios medianos que no pueden permitirse un equipo enorme dedicado solo a exprimir cada fotograma por segundo.

Reducir costes de desarrollo

Según él, las mayores posibilidades de las consolas en realidad podrían reducir los costes de desarrollo desafiando la percepción de que más potencia significa automáticamente más gastos. Cuando un proyecto se mueve en torno a los 150 o 200 millones de presupuesto cualquier reducción de meses de trabajo en optimización supone un ahorro considerable. Además, en un contexto donde se lanzan menos juegos de gran tamaño precisamente por su coste, un hardware más holgado puede aliviar parte de esa presión.

El incentivo de los sistemas más solventes reside precisamente en simplificar el proceso creativo. Con más recursos se requiere menos trabajo para garantizar un rendimiento estable, algo fundamental en plataformas con hardware limitado como Nintendo Switch y Switch 2. En un reciente reportaje, varios ingenieros japoneses especializados en ports explicaban que trasladar grandes mundos abiertos a Switch original obligaba a reducir densidad de escenarios, distancia de dibujado o complejidad de la inteligencia artificial. Sus demandas para la sucesora eran muy concretas, más memoria y capacidad de proceso para dejar de invertir tantos meses en recortes casi inevitables.

El ejemplo de Switch 2

Ahora que Nintendo Switch 2 está en el mercado y comparte catálogo con juegos pensados para PC, PS5 o Xbox Series, este elemento se ha convertido en un caso práctico. Nuevas ediciones de éxitos recientes y grandes RPG de mundo abierto empiezan a llegar al sistema con versiones específicas. No alcanzan el mismo nivel visual que en un PC de alta gama, pero la potencia adicional respecto a la primera Switch hace posible un tipo de juego que antes era directamente inviable en formato portátil híbrido.

Para los desarrolladores que deben publicar versiones en varias plataformas, la ecuación es sencilla. Si PS6 y la próxima Xbox presentan mejoras de potencia y Nintendo mantiene una máquina capaz de mover sin apuros grandes producciones adaptadas, la mayor parte del esfuerzo se concentrará en diseñar bien el juego y no tanto en que cada versión logre sobrevivir a base de recortes técnicos.

Más posibilidades técnicas

Esto pone de relieve la tensión entre innovación tecnológica y eficiencia en la producción de juegos, demostrando que, para los desarrolladores japoneses, invertir en consolas más potentes puede ser una forma de equilibrar calidad y costes. A ti qué te parece ¿más potencia se traduce en mejores juegos?