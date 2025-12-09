El ParcBit, la vanguardia innovadora de las Islas Baleares

El ParcBit lleva años convertido en un polo de talento innovador con más de 100 empresas y 3.500 profesionales vinculados a sectores como la digitalización, el software, la biotecnología o la industria audiovisual. Ahora afronta el reto de consolidarse como un ecosistema óptimo para el desarrollo profesional del talento innovador en las Illes Balears. Para ello, el Govern está a punto de presentar un ambicioso plan de impulso para el ParcBit, con una inversión total de 60,5 millones de euros. Por eso ahora es el mejor momento para instalarse y generar nuevas formas de negocio con una base tecnológica sólida, aprovechando las medidas ya impulsadas y las que están por llegar a corto y medio plazo.

Desde el pasado mes de julio, el ParcBit está conectado con el centro de Palma mediante el metro. La nueva estación abre una nueva posibilidad de transporte económico y sostenible, que se suma a la conexión por carretera y mediante carril bici. De este modo, se conecta el mayor centro de empresas tecnológicas de las Illes Balears con el principal núcleo de transporte público de Mallorca, y la Universitat de les Illes Balears (UIB) con el ParcBit en solo dos minutos, favoreciendo el flujo de personas entre estos dos espacios de conocimiento, investigación y, desarrollo científico y tecnológico.

El Parc Bit cuenta con más de 100 empresas y 3.500 profesionales vinculados a sectores como la digitalización, el software, la biotecnología o la industria audiovisual. / Govern balear

Además, el Govern de les Illes Balears ya ha recuperado dos solares con el objetivo de ampliar el espacio para empresas. El Ejecutivo regional ha invertido 1,9 millones de euros en estos dos terrenos que, con más de 11.000 metros cuadrados edificables en total, posibilitarán la ampliación del espacio disponible para oficinas y empresas.

De este modo, el Govern invierte para favorecer que nuevas empresas se instalen en el ParcBit sin necesidad de costear la construcción de las oficinas y, además, con una importante novedad, ya que también se podrán fabricar sus propios productos mediante laboratorios de fabricación digital (FabLabs). De este modo, además de empresas de innovación e investigación, el ParcBit podrá acoger pequeñas empresas que se dedican a la fabricación de materiales, potenciando la industria 4.0.

Para ello, el Govern impulsará una demanda unánime de las empresas: la construcción de viviendas para alquiler temporal destinado a trabajadores e investigadores del ParcBit. A raíz de las problemáticas actuales de vivienda, el Ejecutivo regional pretende facilitar el traslado y la movilidad del personal investigador vinculado a la actividad del ParcBit, de manera que haya más facilidades para captar y fidelizar talento en Baleares. El objetivo es permitir vivienda residencial comunitaria de alquiler temporal para investigadores y trabajadores del parque.

Ecosistema balear de innovación

Pero la apuesta del Govern por la transformación digital y la innovación no se limita al ParcBit de Palma, sino que apuesta por la creación, desarrollo e impulso de un ecosistema de innovación que se extienda por todo el archipiélago. Para ello, el Ejecutivo regional está llevando a cabo, por un lado, un plan de impulso del CentreBit Menorca, un nodo tecnológico estratégico que facilita la creación de empleo cualificado y la fidelización de talento en la isla. Este plan, consensuado con las entidades sociales y económicas de la isla y con las empresas del centro, prevé una inversión total de 5,8 millones de euros en tres años.

Centre Bit Menorca. / Govern balear

Y por otro lado, después de años de reivindicaciones, este Govern ha inaugurado el CentreBit Eivissa, que permite completar espacio balear de innovación y reforzar la cooperación interinsular en proyectos tecnológicos. Las instalaciones de Sa Coma, que ya cuentan desde hace meses con varias empresas instaladas a pleno funcionamiento, se ampliarán en un futuro.

Centre Bit Eivissa. / Govern balear

Ampliación de los laboratorios de fabricación digital

Asimismo, se ha invertido un millón de euros en la ampliación y modernización de los laboratorios de fabricación digital (FabLabs) ubicados en el ParcBit de Mallorca y en el CentreBit Menorca. El objetivo es fomentar la creación de nuevas empresas y que, el acceso a este tipo de tecnología sea accesible para todo tipo de sector y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo de cursos y talleres enfocados en el desarrollo de cursos y talleres enfocados en las escuelas para despertar vocaciones científicas y tecnológicas.

También se han abierto instalaciones de coworking, se han mantenido los precios competitivos por debajo del precio de mercado para las empresas y se ha firmado un acuerdo de hermanamiento con el renombrado Málaga TechPark, con el objetivo de promover iniciativas conjuntas en ámbitos como la innovación, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento y la internacionalización empresarial.

El ParcBit ha dado un giro de 180 grados y mira con ambición al futuro. El Govern tiene definida claramente una estrategia que recoge las propuestas y demandas del sector para que el ParcBit sea la punta de lanza de la transformación económica del archipiélago. Ahora es el momento de unirse a la vanguardia innovadora de las Illes Balears.