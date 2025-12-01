Todas las novedades de Fortnite Capítulo 7 Pacific Break, que se traslada a la Costa Dorada

Tras la conclusión del ‘Capítulo 6’ y su apoteósico evento final Hora Cero, que reunió a 10,5 millones de jugadores simultáneos y más de 3 millones de espectadores en transmisiones en vivo, el sábado 29, Epic Games inauguró oficialmente el Capítulo Siete de ‘Fortnite’: Pacific Break. La temporada recién nacida presenta una era ambientada en la Costa Dorada, acompañada de una gran cantidad de novedades confirmadas por la propia casa de entretenimiento norteamericana.

¿En qué ubicaciones se desarrolla Fortnite Capítulo 7?

Como puedes imaginar hay nuevos puntos de interés en la isla, como por ejemplo el Boulevard Batalla, Avenida Asombrosa, Wonkeelandia, Mansiones Modestas, Bahía Buenaventura y Cañón Confidencial, además de otras zonas nuevas. Además, mientras el autobús de batalla permanezca fuera de servicio, los jugadores podrán surfear la tormenta para llegar a la isla.

Fortnite Battle Royale. / .

Nueva jugabilidad

El Capítulo Siete presenta nuevas características, como el dispositivo de autorreanimación para situaciones en las que el jugador queda derribado, que permite volver a la acción por cuenta propia siempre que quede suficiente salud. También se han añadido nuevos movimientos como rodar para esquivar, descender por pendientes o seguir corriendo mientras se mantiene la posibilidad de utilizar tirolinas, elevadores y el asiento de copiloto de un vehículo.

Las furgonetas de reinicio conducibles se incorporan al mapa, de manera que el equipo puede trasladarlas y usarlas cuando resulte más conveniente para recuperar a los compañeros eliminados. Otra novedad es el sistema “Derrota al jefe, sé el jefe”, que permite enfrentarse a poderosos oponentes como Mariano el humano, Silencio o Brutus bañista para obtener su botín y sus poderes, además de transformarse en ellos.

Los jugadores que asumen el rol de jefe reciben salud y escudo completos, aumentos en sus valores máximos, energía infinita y acceso a una habilidad especial, aunque permanecen visibles para los oponentes cercanos. La actualización también agrega la opción de construcción sencilla en la configuración del juego, destinada a facilitar el aprendizaje del sistema de construcción al permitir que el jugador levante estructuras automáticamente en la dirección deseada.

Fortnite Battle Royale. / .

¿Qué incluye el pase de batalla?

El Pase de Batalla suma al formato nuevos personajes como la Novia de ‘Kill Bill’, Marty McFly de ‘Regreso al Futuro’ y varias estrellas originales de ‘Fortnite’, entre las que se encuentran Cat Holloway, Carter Wu o Miles Cross. También hay estilos especiales para los atuendos de Cat Holloway, Carter Wu y Viajero oscuro (Realidad enigmática), que se desbloquean mediante tareas en los modos Blitz Royale, Recarga y Battle Royale.

El capítulo perdido de Kill Bill

La compañía también recuerda que ‘El capítulo perdido: la venganza de Yuki’, el corto animado dirigido por Quentin Tarantino basado en un tramo nunca rodado de ‘Kill Bill’, creado con Unreal Engine con la participación de Uma Thurman a partir de modelos de ‘Fortnite’, se estrenó el 30 de noviembre a las 20:00 (hora peninsular española) a modo de experiencia especial dentro del juego. Como anticipamos hace unos días, aquellos que iniciaron sesión pudieron conseguir gratis el atuendo de Yuki vinculado a esta colaboración.

Fortnite - Capítulo 7: Pacific Break

¿Qué tiene Fortnite para atraer a las masas?

Con más de 500 millones de cuentas registradas en todo el mundo, ‘Fortnite’ permite a los jugadores crear sus propias experiencias y formar equipos para afrontar desafíos en el icónico modo Battle Royale como en Cero construcción. El juego está disponible para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android y PC, a través de la Epic Games Store y de diversos servicios de juego en la nube.