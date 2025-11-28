'World of Tanks': Benedict Cumberbatch se apunta como embajador del intenso evento Holiday Ops 2026

No hace falta recordar que la temporada navideña es una época de celebración, regalos y grandes recompensas. De hecho, en ‘World of Tanks’ también está a punto de comenzar. Este año, el aclamado actor británico Benedict Cumberbatch se suma a los festejos como embajador oficial del evento Holiday Ops 2026. Conocido por su inteligencia y presencia cautivadora, Cumberbatch aporta un nuevo planteamiento al liderazgo, marcado por la calma, la estrategia y una guía ingeniosa en el campo de batalla.

¿Qué tiene preparado Holiday Ops?

Buena cuestión, puesto que Holiday Ops 2026 comenzará el 5 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 12 de enero de 2026. En este periodo podrás disfrutar de una aventura invernal mágica, llena de misiones festivas, recompensas y sorpresas navideñas. Cumberbatch te dará la bienvenida en el garaje navideño, te asignará misiones especiales y contribuirá a crear una atmósfera verdaderamente única.

Como no podía ser de otra forma, también podrás conseguir recompensas inspiradas en la estrella británica, incluida su aparición como comandante de tanques con su voz original. “Estoy encantado de formar parte del evento Holiday Ops de World of Tanks este año”, celebró Benedict Cumberbatch. “Es un juego que celebra la estrategia, el trabajo en equipo y la capacidad de pensar varios pasos por delante. He disfrutado mucho colaborando con el equipo y aportando un nuevo toque a ese mundo, junto con un poco de espíritu festivo. Deseo a todos los jugadores unas fiestas fantásticas”.

El corto de navidad

Además de las celebraciones dentro del juego, el equipo de ‘World of Tanks’ mantiene su tradición anual de estrenar un nuevo cortometraje original de Holiday Ops. La historia de este año sigue a Sebastian, un tímido oficinista que no encuentra el valor para hablar con la chica que le gusta, Sarah.

'World of Tanks' - Benedict Cumberbatch

Entra en escena Benedict Cumberbatch, que interpreta a un terapeuta ingenioso y ligeramente excéntrico que le ayuda a enfrentarse a sus temores mediante ejercicios tan astutos como poco convencionales. El resultado es un relato cálido, divertido (y un poco surrealista) sobre el coraje y la conexión compartida por ‘World of Tanks’.