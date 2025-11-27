'LEGO Horizon Adventures' y 'Killing Floor 3' destacan entre los juegos mensuales de PS Plus en diciembre

Diciembre suele ser un mes de listas, cierres de año y algo más de tiempo libre para encender la consola. En ese contexto, Sony ha confirmado la nueva tanda de juegos mensuales de PlayStation Plus en sus modalidades Premium, Extra y Essential, disponibles desde el martes 2 de diciembre hasta el lunes 5 de enero, con una selección que va desde el LEGO más familiar al terror cooperativo, dejando espacio para acción en primera persona y mechas futuristas.

'LEGO Horizon Adventures'

La cara más conocida de este mes es ‘LEGO Horizon Adventures’ en su versión para PS5. La aventura traslada el universo de Aloy a un formato construido con piezas, con un tono más ligero, pero sin renunciar a máquinas, tribus y ese mundo en el que la naturaleza convive con restos tecnológicos. El juego permite avanzar en solitario o en cooperativo, tanto en línea como en pantalla compartida, algo que se presta muy bien a partidas familiares durante las vacaciones.

'Killing Floor 3'

En el otro extremo está 'Killing Floor 3' para PS5, una propuesta planteada para disfrutar de una trepidante acción cooperativa. Aquí hasta seis jugadores se coordinan para resistir oleadas de criaturas creadas por la corporación Horzine, con armas contundentes, habilidades de movimiento y un tono de terror sangriento con tendencia a mostrar vísceras.

'The Outlast Trials'

El terror tiene un registro muy distinto en ‘The Outlast Trials’, disponible en PS4 y PS5. Red Barrels propone una experiencia centrada en la resistencia psicológica de los personajes, atrapados en las instalaciones de Murkoff Corporation. Se puede jugar en solitario o en cooperativo para cuatro personas, con un predominio por el sigilo, las huidas improvisadas y la gestión de las herramientas disponibles.

'Synduality Echo of Ada'

En este título de ciencia ficción oscura para PS5, la trama se sitúa en un futuro lejano con la superficie de la Tierra devastada y los supervivientes refugiados bajo tierra. Las misiones te invitan a salir al exterior para recolectar cristales AN a bordo de un mecha personal y una inteligencia artificial aliada. Las incursiones combinan gestión de recursos, combate y una sensación constante de peligro por la presencia de criaturas conocidas como enders.

'Neon White'

El último de la lista es ‘Neon White’ para PS4 y PS5. Se trata de un juego en primera persona centrado en la velocidad, los saltos milimétricos y el uso inteligente de cartas de alma que permiten disparar o activar movimientos especiales. Cada fase se convierte en un pequeño puzzle de movimiento donde el objetivo es rebajar tiempos y encontrar atajos.

A tiempo para reclamar los juegos de noviembre

Como recordatorio no está de más insistir que los miembros de PS Plus tienen hasta el lunes 1 de diciembre para añadir a su biblioteca los juegos mensuales de noviembre, que en esta ocasión son ‘Stray’, ‘EA Sports WRC 24’ y ‘Totally Accurate Battle Simulator’.