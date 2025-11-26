'Spellcasters Chronicles' confirma las características y planes de su primera prueba cerrada

Quantic Dream ha anunciado el primer fin de semana de Beta Cerrada para ‘Spellcasters Chronicles’, que comenzará el 4 de diciembre a las 16:00 CET y finalizará el 8 de diciembre a las 10:00 CET. En realidad, la prueba representa la primera oportunidad para que los jugadores de Europa y Norteamérica puedan probar en línea el primer multijugador por equipos y gratuito del estudio. La beta cerrada tendrá lugar en Steam, con acceso para los jugadores que sean seleccionados para unirse a esta etapa anticipada.

Más contenido que el mostrado en la demo

Tras la demo presentada en TwitchCon San Diego a principios de este año, esta Beta Cerrada promete una experiencia de juego ampliada que incluye seis Spellcasters jugables, la arena Mausoleum y acceso a una primera selección de hechizos y criaturas para experimentar con el sistema de construcción de mazos. Con 11 criaturas, 8 conjuros y 2 titanes disponibles durante esta fase inicial, los jugadores podrán crear y poner a prueba estrategias específicas mientras avanzan por la experiencia de juego central de ‘Spellcasters Chronicles’.

Para entrar en materia, aquí cada Spellcaster encarna un arquetipo distinto que se define en la forma en que interactúa con el sistema de construcción de mazos y modifica el flujo del combate. Estos arquetipos garantizan que cada composición de mazo resulte significativa y que sus fortalezas pasivas conduzcan de forma natural a los jugadores hacia ciertos hechizos, criaturas y combinaciones de construcción, permitiendo que cada mazo exprese la identidad del Spellcaster elegido:

La Swamp Witch sobresale gracias a sus mazos de enjambre basados en invocaciones sacrificables y que escalan en la fase final de la partida.

El Astral Monk prospera con daño explosivo y hechizos ofensivos.

El Iron Sorcerer es ideal para mazos centrados en estructuras que enfatizan el control de carriles y ejércitos duraderos.

El Fire Elementalist impulsa un estilo de juego agresivo, mazos de fuego de ciclo rápido y funciona mejor en manos de jugadores móviles.

El Mystic Scribe funciona especialmente bien en mazos de apoyo orientados a la supervivencia.

El Stone Shaman está recomendado para mazos de control defensivo que refuerzan los carriles y mantienen la posición.

Periodo de prueba con propósito de enmienda

Como es lógico, esta beta cerrada ayudará al estudio a refinar el juego a través de los comentarios que reciban. Más adelante se ha previsto una segunda prueba, con más contenido, nuevos Spellcasters, arenas, encantamientos e invocaciones, que tendrá lugar a principios del año que viene señalando el camino de ‘Spellcasters Chronicles’ hacia su Early Access.

“Hemos construido un juego que prospera con la adaptación, la creatividad y la sinergia de equipo, y que solo cobra vida de verdad cuando los jugadores lo tienen entre manos”, asegura Gregorie Diaconu, director del Juego. “Abrir los servidores por primera vez es un momento emocionante para el equipo. Es el inicio de un diálogo que llevamos tiempo deseando comenzar; queremos escuchar, iterar rápidamente y dar forma a la experiencia junto con nuestros jugadores. Spellcasters Chronicles representa un paso creativo audaz para el estudio, y esta fase de pruebas marca el comienzo de ese viaje compartido.”

Cómo acceder a la Beta de Spellcasters Chronicles

Si estás interesado en unirte a la Beta Cerrada puedes registrarte directamente a través de la página de Steam o mediante el sitio web oficial. Si no recibes acceso para esta primera sesión, seguirás siendo elegible para la beta siguiente. Al menos te ahorras tener que rellenar una nueva petición de ingreso.