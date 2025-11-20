Violación de la privacidad
Meta, condenada a pagar 479 millones a la prensa digital española por competencia desleal en Facebook e Instagram
Un juzgado condena el gigante tecnológico estadounidense a indemnizar a decenas de medios de comunicación de España al infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos
Sentencia histórica contra Meta. Un juzgado de Madrid ha condenado este jueves al gigante tecnológico estadounidense a pagar una multa de hasta 479 millones de euros con la que indemnizará a la prensa digital española por competencia desleal en sus dos principales plataformas, Facebook e Instagram.
La sentencia se debe a que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg habría violado el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la pionera normativa de la Unión Europea que garantiza la privacidad de los usuarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuentran cocaína y heroína en el registro de la casa de un acusado por distribución de billetes falsos en Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- La Aemet activa la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Así fueron las vacaciones familiares de Cerdán en Ibiza descubiertas por la UCO de la Guardia Civil
- Ibiza acuña un nuevo término que provoca el pánico en las zonas turísticas emergentes: la 'ibicificación'
- 50 años de la muerte de Franco: Así siguió Ibiza la agonía del dictador
- ITV caducada en Ibiza y sin cita hasta dentro de cuatro meses ¿Qué hacer?