Worlds 2025: T1 encadena su tercer Mundial tras una agónica final ante KT Rolster

T1 volvió a hacerlo. El campeón del mundo de 2024 se impuso 3-2 a KT Rolster en la final de Worlds 2025 para revalidar su título. Con este triunfo, T1 firma el triplete, tres Mundiales seguidos, y eleva su cuenta a seis títulos, algo que ningún otro club ha logrado en ‘League of Legends’.

Por momentos, la final apuntó a campeón nuevo

La serie fue larga y tensa. T1 abrió la noche con autoridad y dio la sensación de querer arrastrar el duelo a su terreno, cómodo en partidas que se desarrollan a ritmo lento. KT, debutante en una final mundial tras dejar fuera a Gen.G, respondió con carácter y tomó la delantera con un 2-1 que encendió los ánimos. Bdd y Cuzz guiaron a los suyos con drafts bien definidos, lectura limpia del mapa y una serenidad que castigó cada error ajeno.

Worlds 2025. / .

Pero las finales de Worlds, cuando T1 está al otro lado, se ganan en los últimos mapas. El cuarto fue el punto de inflexión; el conjunto de Faker, Oner y Keria afinó la ejecución, protegió mejor a sus carries y volvió a imponer la cadencia de las peleas grupales que tantas series les ha dado. En el quinto y definitivo, T1 jugó como un equipo que ha estado aquí muchas veces y dominó las oleadas. En esa resolución apareció también la figura de Lee “Gumayusi” Min-hyeong, hiperfiable durante toda la serie y, para muchos seguidores, el hombre decisivo de la final.

No pierdas de vista a tu rival

El triunfo mantiene a T1 por encima de su eterno rival doméstico y corona una racha de cuatro finales consecutivas y tres títulos seguidos que coloca a este equipo en lo más alto de la historia de ‘League of Legends’. Para KT Rolster la derrota deja heridas con más certezas que dudas. Llegaban sin la etiqueta de favoritos, se plantaron en Chengdu tras una semifinal impecable y fueron capaces de poner contra las cuerdas al mejor equipo del mundo en una serie al mejor de cinco.

No siempre se tiene una segunda oportunidad en un escenario así, pero esta final demuestra que KT ya no es solo una referencia de la edad de oro coreana, sino que es un bloque competitivo en el plano internacional y, si mantiene este nivel, puede convertirse en la pieza que rompa el monopolio de T1 en los próximos años. La final de Worlds 2025 fue la historia de siempre… pero desarrollada de la forma más espectacular posible, con T1 ampliando su dominio y KT marchándose con margen para crecer. ¡Felicidades a los campeones!