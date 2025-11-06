Novedades cómic y manga para noviembre de 2025: las lecturas que no debes perderte este mes

Nos espera un mes de noviembre cargado de novedades en el sector del cómic y el manga. Panini mantiene el acelerador a fondo con una legión de títulos de Marvel y DC, y relanza ‘Watchmen’ en la línea Archivos DC. Norma lleva a las librerías el primer spin-off de ‘Blacksad’ y un integral de Keko; mientras Planeta Cómic apuesta por el catálogo manga con ‘Haikyû!!’, la Serie Blanca de ‘Dragon Ball’ y sube la apuesta con cómic nacional y USA. Nos esperan semanas de intensas lecturas que repasamos a continuación.

6 de noviembre

‘All In Zatanna: ¡Empieza el espectáculo!’ (Panini Cómics)

‘Un mundo bajo Muerte: Arma Patrulla-X’ (Panini Cómics)

¡Lobezno! ¡Masacre! ¡Cable! ¡Cámara! ¡Ave de Trueno! Juntos en un nuevo grupo forjado en el fuego y enfrentado a la traición de uno de los suyos. El veterano guionista Joe Casey regresa al mundo mutante junto al aclamado ChrisCross. Este grupo es aquello que ni siquiera sabías que estabas esperando.

7 de noviembre

‘Wild Strawberry’ nº 1 (Norma Editorial)

‘Frieren Official Fanbook’ (Norma Editorial)

‘Eterno Yoshio’ (Norma Editorial)

12 de noviembre

‘That Texas Blood’ nº 1 (Planeta Cómic)

‘Abrazaremos el caos por ti’ (Planeta Cómic)

En esta novela gráfica-ilustrada, Silvia Nanclares y María Hesse narran el impacto transformador que supone la llegada de un bebé a una familia, retratando ese momento como un verdadero “terremoto íntimo”.

13 de noviembre

‘Los Vengadores: ¡La trampa de la veracidad!’ (Panini Cómics)

‘Río veneno’ (La Cúpula)

‘Una Navidad con Croqueta y Empanadilla’ (La Cúpula)

‘Predator Vs. Spiderman’ (Panini Cómics)

Una ola de calor deja a Nueva York a oscuras y a Spiderman de patrulla mientras los ánimos se caldean por toda la ciudad. Bajo sus mugrientas alcantarillas y subterráneos acecha una amenaza como ninguna otra a la que Peter Parker se haya enfrentado antes. Un Depredador sin honor ni clan, solo sed de sangre

19 de noviembre

‘Dragon Ball Super’ nº 23 (Planeta Cómic)

‘Blue Lock’ nº 28 (Planeta Cómic)

‘Haikyû!!’ nº 38 (Planeta Cómic)

20 de noviembre

‘Joe la Pirata’ (La Cúpula)

‘La Sociedad de la Araña: Llegan los... Spiderversales’ (Panini Cómics)

‘DC Premiere. Amanecer de DC: El Pingüino 1’ (Panini Cómics)

21 de noviembre

‘Katanga. Edición Integral’ (Norma Editorial)

‘Panya. La maldición de la momia’ (Norma Editorial)

‘Blacksad Stories: Weekly’ (Norma Editorial)

‘Todo al negro. Keko: 1985–2012’ (Norma Editorial)

‘Sláine: El Dios cornudo. Edición del 35 aniversario’ (Norma Editorial)

El Dios cornudo es la historia definitoria de Sláine, la saga céltica creada por Pat Mills y visualizada aquí con el arte pintado de Simon Bisley que marcó un antes y un después en la revista británica 2000 AD. En este volumen, Sláine intenta unir las tribus de Tir Nan Og y para ello busca las armas prohibidas de Atlantis, mientras hace frente a las intrigas de Medb y los planes de Lord Slough Feg, el “dios cornudo” que somete al mundo con sacrificios y terror. La obra mezcla mitología celta, crítica anti-autoritaria y épica violenta con un tratamiento gráfico que se convirtió en referente del cómic europeo e inglés.

27 de noviembre

‘EDEN 2x1’ (Panini Cómics)

‘Cyberpunk: Edgerunners Madness’ nº 1 (Panini Cómics)

‘Archivos DC: Watchmen’ (Panini Cómics)

El rompedor cómic con el que Alan Moore y Dave Gibbons deconstruyeron para siempre el arquetipo del superhéroe. ¿Quién vigila a los vigilantes? Esta edición contiene las doce entregas originales reproducidas en un papel similar al de entonces y acompañadas de extras, entre los que destacan entrevistas y un recorrido entre bambalinas por el proceso de creación de la obra.

De camino al invierno

Noviembre transita del impulso creativo de Planeta a la recuperación de iconos europeos en Norma, pasando por el despliegue DC de Panini con citas semanales y un cierre de mes a lo grande. Entre tanto, nos volvemos a encontrar en diciembre con nuestro repaso de las novedades más interesantes del mes en el panorama editorial.