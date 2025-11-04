Para qué sirven los nuevos USB morados

Cada vez más cargadores y cables incluyen un puerto USB de color morado, un detalle que no es casual ni estético. Este nuevo tono, que empieza a verse en productos de marcas como por ejemplo Huawei, responde a una función concreta: identificar los conectores compatibles con sistemas de carga rápida avanzada y, en algunos casos, con los nuevos estándares de transferencia de datos de alta velocidad.

Durante años, los usuarios se han acostumbrado a distinguir los puertos USB por su color: los negros o blancos suelen corresponder al clásico USB 2.0, los azules a los USB 3.0 y los rojos o naranjas a conexiones que permiten carga incluso con el ordenador apagado. Pero ahora, el morado se suma a la lista con un propósito propio.

Según medios como Computer Hoy, el color morado identifica puertos y cables compatibles con Huawei SuperCharge, la tecnología de carga rápida desarrollada por la marca china. Esta permite alcanzar potencias muy por encima de los cargadores convencionales, reduciendo significativamente el tiempo necesario para llenar la batería de un móvil o portátil.

En la práctica, conectar un dispositivo compatible a un puerto morado puede traducirse en varios puntos más de batería en apenas unos minutos. Eso sí, para que el sistema funcione correctamente, es imprescindible que tanto el cable como el dispositivo soporten la misma tecnología de carga. Si no, el proceso se ajustará automáticamente a la potencia máxima admitida por el terminal.

No todos los morados son iguales

El color, por sí solo, no garantiza un rendimiento superior. Algunos fabricantes también están empleando el morado para señalar puertos basados en USB 3.1, un estándar que ofrece velocidades de transferencia más altas que las versiones anteriores. En esos casos, el matiz sirve sobre todo como elemento diferenciador frente al azul clásico de los USB 3.0.

Por eso, los expertos recomiendan comprobar siempre las especificaciones del dispositivo antes de asumir que un conector morado implica carga rápida o transferencia ultrarrápida: no existe una norma internacional que asocie ese color a una función concreta.

Aunque el morado sea el más reciente, otros colores siguen marcando diferencias importantes:

• Negro o blanco: USB 2.0, el más común durante años, con velocidades de hasta 480 Mbps.

• Azul: USB 3.0, con transferencias hasta diez veces más rápidas.

• Rojo o naranja: puertos con función de carga permanente, incluso con el equipo apagado.

• Verde: en algunos modelos, indica compatibilidad con Qualcomm Quick Charge, otra tecnología de carga rápida.

• Morado: asociado principalmente a Huawei SuperCharge o a puertos de alta velocidad USB 3.1, según el fabricante.