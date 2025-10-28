GXTrust presenta su nuevo pack de teclado y ratón gaming de baja latencia

GXTrust ha anunciado el lanzamiento del GXT 832 Thado Combo, un pack que incluye un ratón y un teclado sin cables creados para dar una respuesta rápida en videojuegos. Con el objetivo de ofrecer controles con latencia ultrabaja, la marca ha dotado al teclado y al ratón del GXT 832 Thado Combo de una conexión inalámbrica de baja latencia. Ambos dispositivos se conectan al ordenador a través de un único receptor USB-A, dejando el resto de puertos disponibles para otros accesorios.

Teclado con diseño compacto

El teclado que se incluye en este pack se presenta en un diseño compacto TKL, por lo que ocupará menos espacio en el escritorio para poder hacer movimientos más amplios con el ratón. Incluye anti-ghosting para ofrecer una respuesta precisa en los controles, además de una tecla con modo gaming que optimiza el dispositivo para los juegos más exigentes. Cuenta con estructura metálica e incorpora retroiluminación RGB multicolor. Además, ofrece hasta 420 horas de autonomía a través de su batería recargable integrada.

Teclado y ratón. / .

Ratón para videojuegos

El ratón ha sido diseñado para asegurar una respuesta rápida, incluso en videojuegos competitivos. Con solo 75 gramos de peso, este ratón gaming inalámbrico ofrece control total a través de seis botones programables y una sensibilidad ajustable de hasta 6400 ppp. Presenta una estética en línea con el teclado, con el logotipo retroiluminado, para que la combinación de accesorios ofrezca buen rendimiento sin dejar de lado el estilo.

En resumidas cuentas, el pack gaming de teclado y ratón inalámbricos GXT 832 Thado Combo es compatible con Windows, así como con PS5 y Xbox Series X|S.