Tu WiFi va lento: descubre si alguien te roba la conexión y cómo expulsarlo en minutos

Si notas que tu conexión va más lenta de lo habitual o que las películas tardan más en cargar, puede que no sea culpa de la compañía. A veces, el problema está más cerca de lo que creemos: alguien puede estar usando tu red WiFi sin permiso. La buena noticia es que descubrirlo y echar a ese 'invitado' no requiere conocimientos informáticos.

Cómo saber quién está conectado a tu WiFi:

El primer paso es mirar directamente en el router. Desde su menú puedes ver todos los dispositivos conectados a tu red.

Dentro del menú, busca la sección llamada Dispositivos conectados, Usuarios WiFi o algo similar. Allí verás una lista de los aparatos conectados: móviles, televisores, ordenadores, altavoces… Si aparece uno que no reconoces, alguien ajeno puede estar usando tu conexión.

También existen aplicaciones gratuitas que te muestran todos los aparatos conectados a tu red sin tener que entrar al router. Una de las más populares es Fing, disponible para iPhone y Android. Solo hay que abrirla, pulsar escanear red y en pocos segundos verás la lista completa de dispositivos. Si detectas algo extraño, ya tienes la primera pista.

Cómo echar a un intruso

Cambia la contraseña del WiFi. Bloquea el dispositivo.

Para proteger tu red WiFi, es importante usar contraseñas seguras y cambiarlas de vez en cuando, evitando claves cortas o fáciles de adivinar. También conviene desactivar el botón WPS, que permite conectar dispositivos pulsando un botón físico en el router, ya que, aunque cómodo, es poco seguro. No compartas tu contraseña con todo el mundo y, si recibes visitas, aprovecha la opción de muchos routers de crear una red de invitados con una clave diferente. Por último, mantén tu router actualizado, ya que las actualizaciones suelen corregir fallos de seguridad y mejorar la protección de tu red.

¿Y si el problema persiste? Contacta con tu compañía de internet. Ellos pueden ayudarte a cambiar las claves del router o incluso sustituirlo por uno más seguro.