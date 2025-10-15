'Emberville': el prometedor RPG de acción con simulación agrícola llegará en acceso anticipado en 2026

La desarrolladora Cygnus Cross ha confirmado los planes de lanzamiento para 'Emberville', su nuevo RPG de acción con elementos de simulación, que se lanzará en Early Access para PC, a través de Steam, en 2026. El título mezcla combates dinámicos con mecánicas de agricultura, pesca, construcción y crafteo, en un mundo pixelado de atmósfera oscura.

Una ciudad con mucho por hacer

Ambientado en la ciudad en ruinas de Emberville, el juego pone a los jugadores en el papel de exploradores encargados de rescatar a los residentes y ayudar a reconstruir la comunidad. Para ello, deberán enfrentarse a enemigos, desarrollar habilidades y recolectar recursos dispersos por todo el mundo. La progresión es multifacética, permitiendo mejorar categorías de armas y armaduras, así como habilidades de recolección y artesanía.

Durante el viaje, los jugadores podrán liberar a los PNJ atrapados en Vitromotus, una gigantesca mazmorra generada procedimentalmente. Cada personaje rescatado añade nuevos servicios y características a la ciudad. Uno de los pilares jugables es un sistema de combate basado en dos botones (ataques ligeros y fuertes), que ofrece combos vinculados a armas y habilidades específicas de cada clase. Es decir, puedes personalizar tu estilo desbloqueando nuevas combinaciones y heredando habilidades a medida que subes de nivel en distintas clases.

Personalización de alto rango

Esta flexibilidad se extiende al sistema de personalización, que incluye un área creativa donde construir casas, colocar granjas y equipos de fabricación, y decorar el entorno. Cada elemento tiene incidencia en la progresión de habilidades y la eficiencia de las actividades.

En otros aspectos, 'Emberville' deja entrever una interfaz que ajusta automáticamente el HUD según la actividad (combate, agricultura, pesca o construcción), reduciendo la gestión constante del inventario. Además, el mundo se genera de forma procedimental, con biomas variados, eventos aleatorios, enemigos únicos y tesoros ocultos. Interfaz y audio en español (España) para no perder detalle.

Características y requisitos de sistema

Entre las características principales de 'Emberville' destaca su formato de combate rápido basado en habilidades, con variedad de armas y combos. Un sistema de progresión profunda con evolución de armas, armaduras y habilidades de recolección y artesanía. Además de agricultura, minería y elaboración de objetos para producir recursos y equipamiento, los jugadores contarán con un área creativa para construir y personalizar el entorno con eventos, enemigos y secretos, que se complementan con un plan de herencia de habilidades entre clases para distintos estilos de juego.

Requisitos mínimos de sistema para 'Emberville' (PC)

SO: Windows 7 (64 bits)

Procesador: Intel Core i3-3210 3.2 GHz / AMD A8-7600 APU 3.1 GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Nvidia GeForce serie 400 / AMD Radeon HD 7000 (OpenGL 4.4)

DirectX: Versión 10

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

'Emberville' – Tráiler

Mezcla de elementos con mucho sabor

El buen momento de los ARPG con granja y construcción demuestra que hay espacio para hacer mezclas inesperadas, como aquí, que se combinan combates, sistema de vida y progresión. 'Emberville' combina todo lo anterior sobre un mundo generado de forma procedural que renueva rutas y encuentros en cada partida.