‘Vida Digital’ llega a Ibiza: el curso que conecta a los mayores de 55 años con el mundo digital

La semana del 13 de octubre, Grans Actius inicia su andadura en Ibiza con el curso ‘Vida Digital’, una propuesta que invita a las personas mayores de 55 años a descubrir el mundo digital desde una nueva perspectiva: como un espacio de conexión, autonomía y bienestar.

Por primera vez, Grans Actius aterriza en la isla con espacios fijos, marcando un nuevo paso en su expansión por las Illes Balears. Algunos grupos comenzarán más adelante este mes, por lo que todavía hay plazas disponibles para inscribirse.

Esta iniciativa busca demostrar que la edad no es una barrera para el mundo digital. / Grans Actius

Explorar el mundo digital paso a paso

El curso Vida Digital no es solo aprender a usar un móvil o una aplicación: es entender el entorno digital como parte de la vida diaria. El programa se estructura en diez módulos prácticos que acompañan a los participantes para moverse con seguridad, confianza y curiosidad en este nuevo entorno.

Entre los contenidos destacan:

Primeros pasos en el mundo digital: encender un móvil, crear un correo electrónico y enviar los primeros mensajes.

encender un móvil, crear un correo electrónico y enviar los primeros mensajes. Comunicación y compras seguras en internet: aprender a usar WhatsApp, reservar entradas, pedir cita médica o utilizar Google Maps.

aprender a usar WhatsApp, reservar entradas, pedir cita médica o utilizar Google Maps. Inteligencia artificial a tu servicio: descubrir asistentes virtuales como ChatGPT y cómo pueden ayudar en la vida cotidiana.

descubrir asistentes virtuales como ChatGPT y cómo pueden ayudar en la vida cotidiana. Gestiones de la vida diaria: desde trámites bancarios hasta procedimientos con la administración pública.

desde trámites bancarios hasta procedimientos con la administración pública. Ocio digital: reservar viajes, seguir recetas en YouTube o consultar una cartelera cultural.

reservar viajes, seguir recetas en YouTube o consultar una cartelera cultural. Vivir en el mundo digital: entender qué es internet, la nube y cómo afecta a nuestra vida.

entender qué es internet, la nube y cómo afecta a nuestra vida. Seguridad y banca digital: adquirir hábitos sencillos para evitar fraudes y usar apps bancarias con confianza.

adquirir hábitos sencillos para evitar fraudes y usar apps bancarias con confianza. Salud y bienestar digital: emplear aplicaciones para caminar más, controlar la tensión o cuidar la memoria.

Todo el contenido ha sido diseñado con un grupo de profesorado del Personal Docente y Investigador (PDI) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), garantizando rigor, accesibilidad y utilidad real para el día a día.

Una experiencia que transforma

“Queremos que cada persona se sienta parte del mundo digital, no espectadora de él”, explica Layla Serra, directora del programa. “No buscamos expertos, sino personas curiosas que quieran seguir aprendiendo, comunicarse mejor y aprovechar todo lo que la vida digital ofrece”, añade.

Los talleres, de grupos reducidos, se desarrollan en un ambiente cercano, con acompañamiento personalizado y dinámicas pensadas para disfrutar aprendiendo.

El mundo digital también es tuyo

Hablar del mundo digital no es hablar solo de pantallas: es hablar de estar conectados, de compartir momentos, de simplificar gestiones y de abrirse a nuevas formas de aprender y disfrutar.

Cada clic puede ser un paso hacia la independencia, hacia la participación o hacia un nuevo descubrimiento.

La edad no marca el límite, marca la experiencia con la que dar ese paso.

Los talleres se imparten en espacios cedidos por ayuntamientos, asociaciones de mayores y entidades locales de Ibiza. / Grans Actius

Una apuesta por la inclusión digital

Con la financiación de los fondos europeos NextGenerationEU, la Direcció General d'Innovació i Transformació Digital de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears impulsa el curso Vida Digital dentro de su estrategia de inclusión y envejecimiento activo.

La llegada de Grans Actius a Ibiza consolida su objetivo de acercar la transformación digital a todas las islas, creando espacios accesibles, continuos y con impacto social.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones son gratuitas y muy sencillas:

En la web www.gransactius.org

O por teléfono al 971 07 37 00

Los talleres comienzan la semana del 13 de octubre, con algunos grupos que arrancarán más adelante.

Aún hay plazas disponibles para apuntarse.