'Vida digital' llega a Ibiza: los cursos que acercan la tecnología a los mayores de 55 años

En el Casal de Mayores de Vila, Carmen, de 67 años, sonríe mientras enseña orgullosa la pantalla de su móvil: “he conseguido hacer mi primera compra online, sin ayuda de nadie”. Hasta hace poco, pensaba que internet era un mundo demasiado complejo para ella. Hoy forma parte de los primeros grupos en Ibiza que disfrutan de Vida Digital, un curso diseñado para que las personas mayores de 55 años pierdan el miedo a la tecnología y la conviertan en una herramienta útil en su día a día.

Historias como la de Carmen ya se han repetido en decenas de municipios de Mallorca y Menorca, donde el programa ha tenido una gran acogida. Ahora, por primera vez, Ibiza se suma a esta iniciativa que quiere demostrar que la edad no es una barrera para la innovación.

Esta iniciativa busca demostrar que la edad no es una barrera para el mundo digital. / Grans Actius

Un itinerario adaptado a la vida real

El curso Vida Digital se organiza en diez módulos que cubren desde lo más básico hasta usos más avanzados de la tecnología, siempre con un enfoque muy práctico.

Primeros pasos en el mundo digital: encender un móvil, crear un correo electrónico y enviar los primeros mensajes.

encender un móvil, crear un correo electrónico y enviar los primeros mensajes. Comunicación y compras seguras en internet: aprender a usar WhatsApp, reservar entradas, pedir cita médica o utilizar Google Maps.

aprender a usar WhatsApp, reservar entradas, pedir cita médica o utilizar Google Maps. Inteligencia artificial a tu servicio: descubrir asistentes virtuales como ChatGPT y cómo pueden ayudar en la vida cotidiana.

descubrir asistentes virtuales como ChatGPT y cómo pueden ayudar en la vida cotidiana. Gestiones de la vida diaria: desde trámites bancarios hasta procedimientos con la administración pública.

desde trámites bancarios hasta procedimientos con la administración pública. Ocio digital: reservar viajes, seguir recetas en YouTube o consultar una cartelera cultural.

reservar viajes, seguir recetas en YouTube o consultar una cartelera cultural. Vivir en el mundo digital: entender qué es internet, la nube y cómo afecta a nuestra vida.

entender qué es internet, la nube y cómo afecta a nuestra vida. Seguridad y banca digital: adquirir hábitos sencillos para evitar fraudes y usar apps bancarias con confianza.

adquirir hábitos sencillos para evitar fraudes y usar apps bancarias con confianza. Salud y bienestar digital: emplear aplicaciones para caminar más, controlar la tensión o cuidar la memoria.

Los grupos son reducidos y los talleres se imparten en espacios cedidos por ayuntamientos, asociaciones de mayores y entidades locales de la isla, lo que asegura un ambiente de confianza y cercanía. Todo el contenido ha sido diseñado en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB).

“En Ibiza hemos adaptado algunos módulos porque detectamos que hay un gran interés en las gestiones con la administración y la seguridad online”, explica Layla Serra, directora del curso. “Nuestro objetivo no es dar teoría, sino herramientas para que cada persona pueda vivir con más autonomía y confianza”.

Perder el miedo a la tecnología

En Santa Eulària, Juan, de 71 años, nunca había utilizado la banca online. “Siempre dependía de mi hija para consultar mis movimientos. Tenía miedo de equivocarme y perder dinero”, cuenta. Después de varias sesiones del curso, ahora entra solo en la aplicación de su banco, revisa sus recibos y hasta enseña a sus amigos cómo hacerlo.

Los talleres se imparten en espacios cedidos por ayuntamientos, asociaciones de mayores y entidades locales de Ibiza. / Grans Actius

En Sant Antoni, Margalida aprendió a usar WhatsApp para hablar con su nieta que vive en Barcelona. “Antes dependía de llamadas que me resultaban caras. Ahora hablamos cada día, me manda fotos y vídeos. Es como si la tuviera más cerca”, explica emocionada.

Estos pequeños logros representan un gran cambio: pasar de la dependencia a la autonomía, de la inseguridad al orgullo de poder hacerlo por uno mismo.

Una apuesta por la inclusión digital

La Dirección General de Innovación y Transformación Digital insiste en que Vida Digital es más que un curso: es un compromiso social. En un contexto donde la digitalización avanza a gran velocidad, las personas mayores de 55 años corren el riesgo de quedarse atrás.

“Queremos que nuestros mayores se sientan protagonistas, no espectadores de la transformación digital. Que descubran que la tecnología puede ser una aliada, no una barrera”, destacan desde la Conselleria.

Con la financiación de los fondos europeos NextGenerationEU, el Govern balear reafirma su apuesta por la inclusión digital, el envejecimiento activo y la igualdad de oportunidades en todas las islas.

Inscripciones

Las inscripciones son gratuitas y muy sencillas: basta con entrar en la web www.gransactius.org o llamar al 971 07 37 00.

Con Grans Actius – Vida Digital, Ibiza se suma a una iniciativa que ya ha transformado la vida de cientos de mayores en Baleares. Porque aprender a moverse en internet, evitar estafas o gestionar la banca online no es solo cuestión de tecnología: es una manera de ganar confianza, libertad y calidad de vida.