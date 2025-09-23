'ARC Raiders' anuncia nueva etapa de pruebas y revela las características de sus ediciones Standard y Deluxe

El equipo de Embark Studios continúa trabajando en 'ARC Raiders', uno de los proyectos más esperados de esta parte final de 2025. El juego de extracción y supervivencia donde los jugadores toman el papel de Raiders, solitarios aventureros que incursionan en un mundo lleno de letales máquinas, acumula un par de novedades relevantes entre aquellos que esperan el estreno del formato.

Se acerca Server Slam

La primera noticia, tan interesante como inesperada, es el Server Slam. Sí, porque antes del lanzamiento, podrás probar 'ARC Raiders' por última vez en todas las plataformas y sin preregistro. Se trata de una fase de prueba abierta que estará disponible del 17 al 19 de octubre en PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store). Los jugadores que participen en esta etapa también recibirán una mochila exclusiva para lucirla en el lanzamiento.

Esta prueba de estrés nos invita a volver al mapa Dam Battlegrounds, una vez más, y experimentar de nuevo los sistemas de progresión, fabricación y misiones antes de su lanzamiento. Tanto si vuelves al juego como si te has perdido el Tech Test 2, esta es la última oportunidad para anticiparse a la experiencia. No obstante, hay que tener en cuenta que el progreso conseguido durante el Server Slam no se guardará cuando se lance el juego.

“Estamos emocionados de dar la bienvenida a los Raiders al Server Slam. Aquí es donde realmente pondremos a prueba 'ARC Raiders' antes del lanzamiento. Nuestro objetivo es asegurarnos de que, el 30 de octubre, cuando los servidores arranquen, cada jugador experimente el título exactamente como planeamos”, comenta el productor ejecutivo Aleksander Grøndal.

Ediciones y contenidos

La segunda novedad guarda relación directa con la apertura de las reservas para este 'shooter' de extracción, así que los jugadores pueden empezar a demandar su copia digital en una de las dos versiones disponibles; bien en edición estándar o en una completa Edición Deluxe, que además del juego incluye una generosa cantidad de bonificaciones para personalizar al protagonista.

A continuación, puedes consultar la lista de contenidos de la Edición Deluxe de 'ARC Raiders' y los bonos de reserva para ambas versiones:

Bonificación por reservar la Standard o Deluxe Edition: Lucky Duck Bundle

Mochila: Hatchling

Colgante para mochila: Golden Rubber Duck

Bonificación por reservar la Deluxe Edition: Astro Bundle

Atuendo legendario: G-Suit + variantes de colores

Mochila: Salvager

Accesorio de mochila: Spaceship Souvenir

'ARC Raiders' – Tráiler

Contenido de la Deluxe Edition

Atuendo legendario: Valente Legendary + variantes de colores

Mochila: Pathfinder

Accesorio de mochila: Blanket Roll

Cosmético facial: Lip Scar

Aspecto: Cowboy Scrappy

Gesto: Finger Gun: Rapid Fire

2.400 Raider Tokens

Ya solo queda esperar las tres semanas que nos separan de la prueba, recordando que 'ARC Raiders'’ se lanzará oficialmente el 30 de octubre de 2025 en PC (Steam/Epic), Xbox Series X|S, PlayStation 5 y Nvidia GeForce NOW.