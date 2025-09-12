El Spanish Major de TFT pone rumbo a Murcia en noviembre

‘Teamfight Tactics’ sigue sumando adeptos en España. Tras el estreno del primer Spanish Major en Barcelona este verano, Riot Games confirma que la segunda edición ya tiene fecha y sede, puesto que el próximo 8 de noviembre se reunirán en Murcia los 32 mejores jugadores nacionales con un único objetivo, pelear por una plaza en el Open de París.

Como referencia, Barcelona dejó una excelente acogida con más de 300 asistentes, entradas agotadas, siete horas de retransmisión con cinco canales simultáneos y un nivel competitivo que terminó por alzar a Guillosko, de Los Porofes, como campeón de la primera edición. Ahora, la cita murciana quiere repetir este éxito con el incentivo de un público que tendrá más opciones para sentirse parte del evento.

Clasificación abierta y universitaria

Pero llegar al Major no será una tarea sencilla y habrá que ganarse el puesto. El 10 de octubre se disputará el Circuito Universitario, un torneo abierto a estudiantes universitarios con dos billetes en juego. Una semana más tarde, del 17 al 19 de octubre, se celebrará el Clasificatorio Open en formato suizo, reservado a jugadores de rango Máster o superior. De ahí saldrán 16 clasificados directos. Las demás plazas se completarán con los snapshots de los TFT Clubs y un pequeño grupo de invitaciones.

Una cita para apuntar en el calendario

Aun con todo el espectáculo que se espera, la cita murciana no pretende quedarse en lo competitivo y en paralelo a las rondas del Major, los asistentes tendrán acceso a actividades como una watch party con creadores de contenido, fanzone con sorteos y premios, una zona dedicada a los TFT Clubs, photocall y un welcome pack exclusivo del evento. En este sentido, las entradas saldrán a la venta en los próximos días, y Riot ha prometido que publicará los detalles a través de sus canales oficiales en redes sociales