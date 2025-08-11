World of Tanks celebra su 15.º aniversario con un mes de recompensas y misiones especiales

Quince años dan para muchas batallas, victorias, derrotas y, sobre todo, amistades. ‘World of Tanks’, el popular formato de combates de tanques online que Wargaming lanzó en 2010, está de aniversario y en la casa de entretenimiento han preparado un agosto repleto de actividades para que cualquier interesado pueda celebrarlo como se merece.

15 años de cruentas batallas

Victor Kislyi, CEO de Wargaming, resumió el momento con una frase que conecta con la historia del juego: “Hace quince años lanzamos World of Tanks con una misión clara: traer de vuelta los combates entre tanques como nunca antes. Desde entonces, se ha convertido en algo aún más grande: una afición digital que une a millones de jugadores en todo el mundo”.

En la práctica, entre el 8 y el 31 de agosto, aquellos que entren al juego encontrarán un ambiente festivo desde el primer momento. El garaje se convierte en el punto de partida con el Anniversary Album, un álbum interactivo que permitirá abrir sobres diarios, revivir momentos clave de estos tres lustros y obtener recompensas dentro del juego.

World of Tanks. / .

Pase de Batalla especial

El capítulo especial del Pase de Batalla del Aniversario también merece mención aparte, ya que trae consigo el nuevo Brennos, un tanque pesado francés de nivel VIII, junto a una tripulación especial y diversos objetos de valor para los combates. Para quienes busquen algo más explosivo, el modo Overwhelming Fire del Arcade Cabinet estará disponible en dos fines de semana de agosto, ofreciendo enfrentamientos con ocho vehículos poco convencionales capaces de disparar miles de proyectiles por minuto.

Los más veteranos también tendrán su reconocimiento, porque si te encuentras entre aquellos que crearon su cuenta antes del 14 de abril de 2012 recibirás una insignia especial y, en cualquier batalla con un veterano presente, todos obtendrán un bono del 15 % en créditos ganados. Además, las retransmisiones especiales de aniversario repartirán estilos 3D y 2D, aspectos para tripulación y vehículos Premium de nivel VIII y IX, entre otros premios.

Para ampliar el rango emocional de la conmemoración, la casa de entretenimiento ha publicado el vídeo “15 Years of Friendship: A Journey Through Memories”, que básicamente es un homenaje a las historias que han surgido dentro del juego a lo largo de estos años.

World of Tanks 15.° Aniversario - Tráiler

Fuera del campo de batalla, el aniversario también llega en forma de merchandising. La colección especial de los 15 años incluye ropa y accesorios inspirados en el juego, pensados para quienes quieren llevar su pasión por los tanques más allá de la pantalla. Con una comunidad que sigue creciendo y un calendario cargado de actividades, este agosto no te será difícil aparcar el tanque en el garaje.