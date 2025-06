El vasto universo de ‘GTA Online’ se amplía de nuevo con una actualización gratuita que introduce cambios relevantes tanto para los negocios criminales como para las actividades diarias. Disponible ya en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC, ‘Money Fronts’ nos propone un interesante sistema basado en operaciones de lavado de dinero utilizando establecimientos legales como fachada. Todo ello con la ayuda del conocido Martín Madrazo y de nuevos personajes vinculados al crimen organizado, como el misterioso Mr. Faber y su elegante intermediario, Raf De Angelis.

La idea es sencilla, pero efectiva

Para abrir la expansión, desde ya puedes hacerte con propiedades comerciales aparentemente inofensivas y convertirlas en centros de operaciones. El primer paso consiste en adquirir el lavadero de coches “Hands On Car Wash”, situado en la zona de Strawberry. Esta será la base desde la que comenzar la expansión del negocio. Más adelante, será posible hacerse con nuevos locales, como el dispensario “Smoke on the Water” o el helipuerto “Higgins Helitours”, que servirán para generar beneficios secundarios mientras se mantiene una estructura paralela de actividades ilegales.

GTA Online se expande con la ambiciosa expansión Money Fronts: Esto es todo lo que debes saber. / Elsotanoperdido

Cada una de estas propiedades sirve como punto de acceso a misiones específicas de blanqueo de capital. Estas operaciones generan ingresos y aumentan el nivel de presión sobre cada negocio, identificado en el mapa mediante señales de advertencia. Para reducir esta presión, será necesario llevar a cabo tareas legales dentro de cada establecimiento, como lavar vehículos, realizar entregas de productos o guiar recorridos turísticos. Además, el dinero obtenido se almacena en la mochila del dormitorio del lavadero.

La contabilidad doble tiene un precio

A medida que aumentan los ingresos procedentes de fuentes menos recomendables, también lo hará la presión policial. Para evitar que las autoridades interfieran, será necesario gestionar el lado visible del negocio, manteniendo una apariencia profesional y dentro de la legalidad. En realidad, estas funciones te obligan a cuidar tanto la parte criminal como el funcionamiento diario de cada propiedad.

Además, completar encargos para Mr. Faber (como recuperar activos robados o transportar cargamentos delicados) aumentará el rendimiento financiero del jugador, aunque también incrementará la presión sobre el negocio desde donde se lanzó la misión. Estas tareas pueden activarse desde el portátil instalado en cada propiedad o contactando directamente con Raf De Angelis. Al completarlas, recibirás recompensas en GTA$ y RP, además de una bonificación extra una vez se haya limpiado todo rastro de su origen dudoso.

Gestionar estos frentes también genera beneficios adicionales: el lavadero impulsa las ventas de la fábrica de dinero falso del club de moteros, el dispensario mejora los ingresos de las plantaciones de cannabis, y el helipuerto refuerza el transporte de mercancías aéreas. Los ingresos de tus negocios previos pueden canalizarse hacia el sistema de lavado y almacenarse en la caja del lavadero para ampliar las ganancias.

GTA Online se expande con la ambiciosa expansión Money Fronts: Esto es todo lo que debes saber. / Elsotanoperdido

Amplía tu garaje

Además de la expansión en sí, Rockstar ha aprovechado la ocasión para introducir una serie de ajustes y contenidos adicionales. Entre las incorporaciones está la llegada de nuevos vehículos, como el Karin Everon RS, el Übermacht Sentinel GTS, el Dewbauchee Rapid GT X o una motocicleta policial Western. También se ha añadido la posibilidad de instalar un inhibidor de misiles en hasta cincuenta vehículos distintos, que puede resultar muy útil en situaciones donde la seguridad se convierte en una prioridad.

También se incorpora el Karin Woodlander SUV con posibilidad de mejora en Hao’s Special Works, así como el superdeportivo Överflöd Suzume, disponible por adelantado para miembros de GTA+ y gratuito en The Vinewood Car Club hasta el 16 de julio. En paralelo, la expansión ha reintroducido numerosos vehículos en concesionarios y páginas web con acceso al inhibidor mediante Imani Tech.

GTA Online se expande con la ambiciosa expansión Money Fronts: Esto es todo lo que debes saber. / Elsotanoperdido

En el capítulo del refinado, ahora es posible omitir ciertas secuencias cinemáticas repetidas al iniciar misiones. Rockstar también ha ajustado los temporizadores globales en las entregas públicas. Todo esto forma parte de una revisión más amplia del funcionamiento interno del juego, pensado para aligerar la experiencia sin alterar su estructura general. La expansión se instala automáticamente al iniciar la partida y el tamaño de la descarga varía según la plataforma, con cifras que oscilan entre los 3 y 5 GB. Ningún drama.

Para los usuarios de GTA+

En cuanto a los jugadores suscritos al servicio GTA+, esta actualización también tiene algunas ventajas exclusivas. Entre ellas se encuentra el acceso anticipado al nuevo superdeportivo Överflod Suzume, además de un segundo giro diario en la Rueda de la Fortuna del Diamond Casino y otros incentivos. También se ha habilitado contenido adicional, como la posibilidad de realizar trabajos de mensajería médica con QuickiePharm y conseguir así el precio reducido del Sentinel GTS.

GTA Online: Money Fronts - Now Available

El aperitivo perfecto a GTA 6

Mientras continúan los preparativos para el lanzamiento de ‘GTA VI’, previsto para mayo de 2026, en Los Santos se sigue generando movimiento en cada esquina. La actualización sin duda ofrece una inmejorable oportunidad para probar mecánicas nuevas y ampliar tu red de operaciones. Que no está nada mal.

Por si fuera poco, Rockstar ya ha adelantado que en las próximas semanas llegarán seis nuevos vehículos, un nuevo papel como transportista de bienes de alto valor y eventos temáticos que celebrarán el Día de la Independencia, Halloween o los modos especiales ambientados en Cayo Perico. Una temporada intensa en cada rincón del universo criminal.