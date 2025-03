El Talent Arena saca lustre a la inteligencia artificial ante el joven ejército que tiene que desarrollarla

“No estoy aquí para venderos nada, estoy aquí para motivaros acerca del futuro que está por venir: la computación cambiará radicalmente y espero alentaros a que forméis parte de todo esto”. El director de Inteligencia Artificial (IA) de código abierto dentro de Mozilla, Stephen Hood, tiene calado a su público. Son más de un millar de jóvenes (tantos, que buena parte le escucha de pie), presumiblemente interesados en la tecnología y quizás algo abrumados de tanto oír hablar de la inteligencia artificial (IA). Es el invento del momento y uno de los temas centrales del Mobile World Congress 2025, del 4YFN 2025 y, como no, también del Talent Arena, el congreso satélite que se incorpora este año a la órbita del Mobile.

En base a sus primeras 48 horas de vida, este encuentro ha sido todo un éxito. Primero, porque ha supuesto recuperar el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona como parte de la oferta del congreso tecnológico, algo que no ocurría desde la pandemia. Segundo, porque la participación ha sido masiva. De hecho, se ha tenido que impedir el acceso en momentos puntuales de la mañana por rozar el aforo completo y se ha rebasado de largo el número de sillas previstas en la mayoría de grandes conferencias. No es para menos: las han protagonizado el fundador de Apple Steve Wozniak, el ajedrecista Garry Kasparov, el directivo de Mozilla Stephen Hood, la vicepresidenta de Pepsico, el astronauta Pedro Duque…

La intención de la fundación Mobile World Capital, organizadora del evento junto a GSMA, bajo estrecha colaboración con Gobierno y Govern, era montar en Barcelona un gran foro dedicado al “talento digital”, igual que lo tienen otras ciudades europeas contra las que se compite en este campo. Su propósito, verbalizado por el director de talento digital de esta organización, Jordi Arrufí, era apelar sobre todo a un público ya involucrado en profesiones tecnológicas para plantar la semilla de la especialización que creen que será clave en este futuro tecnológico. De ahí que la inteligencia artificial apareciera en el título de la mitad de las conferencias previstas para este martes.

Una de las atracciones dentro del Talent Arena, el nuevo congreso asociado al Mobile World Congress. / Ferran Nadeu

Según datos de Acció, esta tecnología tendrá a su alrededor un mercado global de unos 1.800 millones de euros en 2030, casi 7 veces más que ahora. Solo en 2023, empresas de todo el mundo invirtieron más de 23.000 millones de euros en ella.

El mayor cambio para la computación

Tal vez sea por lo que Hoodie ha explicado en su conferencia. Que la humanidad lleva más de siete décadas fracasando en su ambición de que los ordenadores nos entiendan realmente y que esto está a punto de cambiar gracias a la IA: “Es el mayor cambio para la computación en 75 años”, ha afirmado el mismo, quien lo ha representado como una torre Jenka –el juego de las piezas de madera que hay que quitar sin derribar la construcción– a la que probablemente habrá que retirar pronto el fragmento de abajo de todo. “Viene una nueva era de computación que sobrepasará 75 años de tecnología que ya no precisaremos y se necesitará a gente para repensarlo todo”, ha lanzado el directivo de Mozzilla a su audiencia.

También Kasparov animó a un público de unas 2.000 personas a no tener miedo a las máquinas. "Igual que unas gafas mejoran nuestra visión, la IA aumentada mejora nuestras habilidades", sintetizó en el primer día de feria.

Apple, PepsiCo y el debate de la IA

Más receloso se ha mostrado Wozniak. “Será una tecnología muy útil, puede dar muchas ideas sobre las que pensar, pero yo quiero seguir poniendo mi sustancia en ellas”, se ha justificado el cofundador de Apple. “La tecnología se mueve con creatividad e innovación, y, de momento, la IA es una buena informadora de lo que ya existe; quizás algún día alcanza algún tipo de emoción, pero yo creo en lo de 'artificial', no tanto en la 'inteligencia'”, ha zanjado, quien, pese a todo, no está en absoluto preocupado por que la máquina acabe superando al humano. “No sabemos como hacer un cerebro, aún”, se ha afirmado.

c02fa717 78db 43e0 81c6 82f518ad3fb3 alta libre aspect ratio default 0 / Ferran Nadeu

Horas antes, en este mismo escenario, la vicepresidenta ejecutiva y directora de estrategia y transformación de PepsiCo, Athina Kanioura, había resumido lo que sí puede hacer ya la IA. Por lo menos dentro de este gigante alimentario (responsable de marcas como Lay’s, Doritos, Ruffles, Alvalle, Bitter Kas…) sirve para captar una inmensísima cantidad de datos, entender mejor qué productos llevar a los supermercados y como disponerlos, planificar su logística, trabajar en el campo de forma más precisa, hacer pruebas con un gemelo digital… Tienen a 500 personas en España trabajando en todo ello –e intención de contratar a muchas más–, la mayoría, desde el ‘hub’ global que tienen en Barcelona.

También Wozniak, por cierto, se ha referido a la fama que está tomando Barcelona como urbe tecnológica. “Están pasando muchas cosas en Barcelona, mucha gente quiere venir aquí y, siempre lo digo, el ‘querer’ es más importante que el propio conocimiento, querer aprender algo es casi más importante que saber de algo”.