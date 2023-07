Las vacaciones cada día están más cerca. Si cuentas con la ventaja de saber los días que te corresponden de descanso, puedes empezar a organizar tus escapadas y elegir entre los mejores precios posibles. Y es que los mejores chollos suelen estar disponibles con más margen de tiempo, así que nunca es mal momento para echar un ojo a las reservas. Sin embargo, hay según qué ofertas que tendrás que mirar más de una vez para asegurarte que son reales.

El mundo de las estafas es muy amplio y cada tipo de engaño recibe un nombre distinto. Uno de los más conocidos sin duda es el phishing, que consiste en el envío por parte de un criminal de correos electrónicos en los que intentan hacerse pasar por empresas u organismos públicos. Sin embargo, no es el único que se utiliza. Hoy en día han entrado en juego las nuevas redes sociales, a las que los estafadores también han sabido adaptarse. Ahora, podrán llegarte mensajes altamente sospechosos a tu whatsapp donde un número desconocido se hace pasar por un familiar que necesita de tu ayuda urgentemente.

Muchas instituciones velan por la seguridad en la navegación a través de Internet para evitar el riesgo de los ciudadanos al máximo. Y es que estar en Internet hoy en día es fundamental para formar parte del nuevo mundo. Además, es un escaparate idóneo para generar buena imagen y ganar confianza entre los usuarios según el tipo de contenido que se decidan a lanzar.

Se acerca el #verano y los #ciberdelincuentes se preparan para hacer su agosto a tu costa. Los chollos en alquiler de viviendas en #internet son el gancho perfecto



Si no quieres que arruinen tus vacaciones sigue los consejos de @osiseguridad @INCIBE👇



ℹ️ https://t.co/a3h8RzyIJl pic.twitter.com/35xc7z38qS — Guardia Civil (@guardiacivil) 25 de mayo de 2023

La Guardia Civil se ha sumado a la tendencia para usar su cuenta, en este caso, con un fin didáctico. Así, a base de mensajes cortos y bibliografías se dedican a dar consejos acordes a la época del año, los incidentes típicos en cada caso, la seguridad vial, o los intentos de estafa. En esta ocasión la alarma de la institución ha saltado a raíz de un nuevo SMS detectado en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por la Seguridad Social. En esta ocasión y de cara al verano, la prevención se centra en los alquileres vacacionales. “Se acerca el verano y los ciberdelincuentes se preparan para hacer su agosto a tu costa. Los chollos en alquiler de viviendas en internet son el gancho perfecto”, advierte la institución a través de su página de Twitter.

En primer lugar, deberás de estar atento a ofertas de muy buenas estancias a precios muy bajos donde los dueños pidan pequeños pagos en concepto de reserva. No caigas en la trampa y comprueba lo que dice la descripción y los comentarios sobre el piso. Deberás comprobar el precio con el resto de los disponibles en el mercado, comprobar el perfil del vendedor y buscar en Google Maps su localización para comprobar si es real o no. En cuanto al pago, es fundamental que no aceptes cualquier método; los envíos al extranjero o el pago en efectivo dificulta la posterior devolución en caso de fraude.