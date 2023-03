Cambiar de móvil cada cierto tiempo es más que habitual en estos tiempos. Sin embargo, esto no significa que también tengas que cambiar el número de teléfono y tengas que cumplir con los trámites que esto conlleva: registrar de nuevo los números de tus contactos cercanos, avisar sobre el cambio, etc. -aunque estos procesos son cada vez más sencillos-.

En la era moderna los métodos de compra y venta han cambiado drásticamente. Ya no existe un único modelo de negocio a través del que puedas adquirir tus productos y que te lleguen a casa desde una gran empresa. Es el caso, por ejemplo, de esos artistas independientes que realizan pedidos por encargo y que no están constituidos como una empresa. No hace falta recurrir a un ejemplo tan lejano para comprenderlo; hoy en día cualquier usuario puede vender aquello que ya no usa a través de Internet. Por el contrario, como es evidente, también puede hacerse con otros productos que le gusten sin gastarse el dinero en otros totalmente nuevos.

Muchos todavía estarán intentando coger el punto a los nuevos métodos de pago. El gesto de pago en efectivo es sujeto continuamente de noticias, titulares y debates. Y es que parece que cada vez es más complicado encontrar a alguien que para pagar haga el amago de sacar incluso la cartera. En el móvil lo tenemos todo, hasta la tarjeta. Si se te olvida la tarjeta en casa -problemas de documentación aparte- ya no existe excusa para pagar la parte que corresponde de la cuenta. Y si por algún casual prefieres que otro haga el pago por ti, no hay problema: Bizum te lo soluciona.

Los usuarios se encuentran con varias dudas a la hora de usar la aplicación. ¿Qué ocurre si me cambio de número de teléfono? Has de tener en cuenta que, aunque Bizum utilice los datos de tu cuenta bancaria, está vinculada a tu número de teléfono. Lo que la página web de la aplicación recomienda es que des de baja tu antiguo número antes de cambiarlo y así evitarás que las transferencias o los pagos sigan llegando después de cambiarte. Para ello, notifica a tu banco sobre esta intención y proporciona tu nuevo número para que lo actualice en Bizum.