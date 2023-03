Las estafas telefónicas cada día tienen más vías de comunicación para intentar hacerse con tus datos. Las más clásicas comenzaron a pie de calle, antes de que la tecnología irrumpiera en nuestra vida. Luego dieron el paso a las llamadas telefónicas y cada día es más difícil desprenderse de ese número que no tienes guardado e intenta contactar a cualquier hora del día. Hace unos meses se hizo viral en Twitter una nueva red de estafas por medio de las que los delincuentes intentaban ponerse en contacto haciéndose pasar por un familiar al que llevaban tiempo sin ver. Aquel supuesto pariente mandaba un mensaje genérico de whatsapp en el que pedía ayuda con un equipaje ya que le había surgido un inconveniente y no podía viajar.

No todos, sin embargo, optan por seguir las técnicas más modernas. Las llamadas siguen sucediéndose, bien al teléfono fijo de casa, bien al móvil. Lo hacen desde cualquier número y aunque por regla general ya suelan estar catalogados como spam y el móvil así lo indique, a veces pasan el filtro. Hay que saber diferenciar también esas llamadas de estafadores de las verdaderas llamadas comerciales, una práctica legalizada y regulada por la Ley General para la Defensa de los Consumidores.

El conocido ‘vishing’ -nombre con el que se conoce a este tipo de estafas- no es el único método por medio del que los estafadores intentarán hacerse con tus datos. Seguramente más de una vez te haya pasado que recibes una llamada de un número desconocido y al descolgar nadie contesta. Esto puede traerte problemas también si incluyen tu número para cobrarte alguna otra tarifa, así que es recomendable que lo bloquees. A las ‘llamadas fantasma’ se le unen otros tipos como la estafa de la ‘doble llamada’. En esta ocasión lo que ocurre es que alguien se hará pasar por tu compañía para anunciarte una subida en el precio de la tarifa. Después de colgar, llamará de nuevo otro número que fingirá ser una compañía distinta y te ofrecerá unas condiciones mejores. Es importante que sepas que no es legal que la empresa con la que tengas contratados ciertos servicios te anuncie un cambio en el precio de la tarifa a través de una llamada telefónica. Los son otro método de lo más típico. Cuando cojas la llamada, un contestador comenzará a informarte sobre un premio, una oferta, etc. e intentará hacerse con tus datos.