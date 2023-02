Internet es parte fundamental en la vida de gran parte de la población. Google se ha convertido en el aliado de aquellos que dudan sobre cómo llegar a una localización concreta, la forma de escribir una palabra o los datos sobre su actor favorito. Ciertas palabras clave suelen dispararse -puede comprobarse a través de Google Trends- coincidiendo con algún evento específico que alimente la curiosidad de la audiencia. Aunque no sea algo habitual, parece que la herramienta de búsqueda más conocida guarda alguna que otra sorpresa.

Hay producciones que marcan un antes y un después en la industria y demandan una enorme atención. En este universo que permite crear el transmedia y las nuevas estrategias de contenido es donde se cultivan las continuaciones de los mayores éxitos del mercado. Algunos taquillazos son, antes de ser taquillazos, ‘Best Sellers’ que han arrasado el mercado literario y terminan por dar el salto al audiovisual. En estos últimos tiempos, sin embargo, los videojuegos también se han hecho un hueco en el cine. Son historias atractivas que transcurren en universos que suelen ser de acción y cuya experiencia como espectador pasivo puede tener un éxito similar a su versión original. Es lo que ha ocurrido con uno de los juegos postapocalípticos más famosos de la historia: ‘The Last Of Us’. Joel y Ellie, la pareja de personajes que cautivó a sus jugadores allá por 2013 tras salir para Play Station 3, vuelven a la escena, aunque esta vez para salirse del modo interactivo.

La historia de estos dos personajes transcurre veinte años después de que una pandemia asolara el mundo y acabara con la mayoría de la población. Tal fue el éxito de aquella primera parte que siete años después llegaría la segunda parte, cuyo argumento transcurre cinco años después a la trama original. Bella Ramsey y Pedro Pascal son los encargados de dar vida a los protagonistas en esta versión del primer videojuego estrenada por HBO Max hace escasos días y que ya ha revolucionado las redes sociales.

El que ahora es el estreno estrella de la plataforma ha provocado que incluso la imagen oficial de Twitter esté basada en la estética de The Last of Us. Sin embargo, esto no es lo único. Google ha dado la sorpresa con una nueva herramienta interactiva que ha incluido a la hora de introducir la búsqueda ‘The last of us serie’. Unos segundos después de haber introducido la búsqueda, surgirá de la parte inferior de la pantalla un icono con forma de seta que cada vez que lo pulses hará que comiencen a brotar de los laterales hongos, al hilo de la temática visual de la serie. A medida que continues clicando, se irá formando un marco cada vez más denso que aun así permitirá que sigas navegando sin problema.