Las cuentas bloqueadas y los perfiles inaccesibles son un desastre en Whatsapp. Lo cual, sin embargo, puede remediarse siguiendo estos procedimientos. En Whatsapp, una cuenta bloqueada puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Puede ocurrir que, por desgracia, el perfil de una persona sea inaccesible y que se le haya prohibido el acceso. Hay muchas razones para ello, que pueden causar muchos inconvenientes.

Y al contrario de lo que se pueda pensar, tener que lidiar con una cuenta de Whatsapp bloqueada es una condición que sucede todo el tiempo. Cada día, millones y millones de usuarios de la famosa aplicación relacionada con Facebook e Instagram tienen que intentar solucionar este inesperado problema.

¿Qué puede llevar, más concretamente, a encontrarse con una cuenta de Whatsapp bloqueada? Hay varias cuestiones en juego, y hay que tomar las debidas precauciones para que no nos afecte ningún imprevisto. La causa principal es una violación reconocida de las condiciones del servicio. Existe una página especialmente dedicada a ello en el sitio web oficial de Whatsapp en la que se pueden consultar todos los pasos de que dispone el usuario para hacer frente a dificultades repentinas y recibir la asistencia adecuada.

Las cuentas de Whatsapp pueden suspenderse temporalmente. Este es el caso si se reconoce una situación que implique spam, fraude o actividades que pongan en peligro la seguridad de los usuarios de Whatsapp.

Para intentar restaurar tu perfil, si nos hemos visto envueltos en todo el asunto y creemos que se ha hecho por error, puedes ponerte en contacto con el soporte de Whatsapp y aportar todos los datos que necesites para que los responsables investiguen nuestro caso.

Alternativamente, también es posible solicitar una revisión desde la aplicación. Este procedimiento requerirá la introducción de un código de registro especial de seis dígitos, que el usuario recibirá a través de un mensaje de texto. También hay que mencionar que una posible razón para la suspensión de la cuenta puede ser el uso de una aplicación de Whatsapp no oficial. Es decir, no descargados de la Apple Store o la Play Store de Google, sino de otras tiendas no reconocidas. Esto también conlleva un mayor riesgo de toparse con aplicaciones maliciosas.