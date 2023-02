La masividad de las aplicaciones móviles no tiene tanto tiempo como algunos como los más pequeños de la casa pueden llegar a pensar. El inicio de las llamadas ‘apps’es tanto o más reciente que la extensión del teléfono móvil táctil, y aunque ahora pueda parecer extraño un mundo sin tecnología, las soluciones siempre han estado al alcance de todos. Tal es la necesidad de las nuevas tecnologías de ser un elemento de servicio que imitara los problemas cotidianos en el plano físico que algunos elementos se trasladaron literalmente al otro lado de la pantalla.

Al igual que no todas las aplicaciones necesitan de la red, la red no necesita muchas de las aplicaciones. No habrá que hacer mucho esfuerzo en cuanto a trabajo memorístico para traer de vuelta con cierta nostalgia algunas de esas aplicaciones que conquistaron el teléfono móvil de cualquier adolescente, joven o adulto de la década pasada. Antes de ser célebres las redes sociales, lo fue el juego de la serpiente en el teléfono de teclado -que algunos reclaman traer de vuelta-. Estas aplicaciones, sin embargo, han sobrevivido a los ritmos frenéticos de la actualidad y, puestos a no extinguirse, son los reyes de cualquier móvil -e incluso de las relaciones sociales construidas fuera de él-.

Ellas sí que tienen una utilidad, sea cual sea su fin verdadero. Nacen de una necesidad de contacto entre los seres humanos cuando es difícil la presencialidad; esos momentos de charla en los que tomar una cerveza o encender un cigarrillo en compañía que no se puede hacer a través de un teléfono -sin contar el zoom y las reuniones que el confinamiento hizo tan populares-. Realmente, si se tira de archivo, sí que se podía disfrutar de esa cerveza o encender un cigarrillo a través del móvil o algo similar.

Las aplicaciones normalmente nacen para cubrir una necesidad de manera efectiva. Hay necesidades que el teléfono no puede abarcar y aun así tuvieron su cabida en el mercado. Un usuario de Twitter ha recopilado unas cuantas junto con la frase: “Estas aplicaciones resultaban ser entretenidas por alguna razón”. Entraban en juego cuatro de ellas de las que todo el mundo habló en su momento: La copa de cerveza con sonido incluido, la huella dactilar, la linterna con regulación del color -hay que tener en cuenta que ya existían las linternas del teléfono-, o el mechero.