YouTube es la gran plataforma de vídeos en "streaming" de internet. Creada en 2005 por tres extrabajadores de Paypal, tuvo un gran éxito desde sus inicios. Tanto, que en 2006 Google decidió adquirirla. Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial. Tanto en número de vídeo subidos como en reproducciones. Estos son los cinco vídeos más vistos en la historia de la plataforma:

"Baby Shark"-Pinkfong Baby Shark (Kid's Songs & Stories)

Es considerada una de las canciones más pegadizas de la historia. En 2020 unos policías americanos fueron detenidos por usarla para torturar a criminales. Se trata de un tema infantil que trata sobre una familia de tiburones.

El gran éxito de la canción, que acumula más de 11 billones de reproducciones en YouTube, hizo que varias personas tratasen de reclamar sus derechos de autor. Si bien, ninguna de ellas ha prosperado, ya que el tema ha sido considerado de dominio público.

La versión súper popular de YouTube fue colgada y producida por "Pinkfong", una empresa educativa surcoreana. Fue colgada en la red en noviembre de 2015.

"Despacito"-Luis Fonsi y Daddy Yankee

La canción del verano de 2017 (y de la primavera, el otoño el invierno de aquel año) fue un pelotazo. Su videoclip es lo segundo más visto de la historia de YouTube. El característico rasgueo de guitarra del comienzo de la canción ha sido escuchado más de 7 billones -con be- de veces.

Su éxito en YouTube es el fiel reflejo de la gran acogida que tuvo en todas las plataformas el tema, que fue número uno en las listas de éxito de medio mundo: Alemania, Argentina, Bélgica, Croacia, España, Eslovaquia, Líbano o Suecia fueron algunos de lo países en los que ocupó el puesto de lo más escuchado.

Johny Johny Yes Papa-Loo Loo Kids

Otra canción infantil que se cuela en la lista de los "top" de YouTube. Se trata de una canción de cuna inglesa que habla sobre un niño que es pillado por su padre comiendo azúcar. El tercer vídeo más visto de la historia de la plataforma de vídeos suma 6,5 billones de reproducciones.

Shape of You-Ed Sheeran

Sin duda uno de los grandes "hits" del cantante británico y también, como "Despacito", uno de los mayores éxitos de 2017. "Shape of You" fue cabeza de lista en 34 países y fue la canción digital más vendida en todo el mundo. Ed Sheeran se llevó el Grammy a la mejor interpretación pop solista por este sencillo. En la plataforma de vídeos de Google suma 5,8 billones de reproducciones. Nada más y nada menos.

See You Again-Wiz Khalifa

El rap se abre paso también en este ranking de los cinco vídeos más vistos. El rapero estadounidense Wiz Khalifa y su "See you again", cantado con el británico Charlie Puth es el quinto vídeo más visto de la historia de YouTube. El tema forma parte de la banda sonora de la séptima entrega de la saga "Fast & Furious". Al final de este clip se hace un homenaje a Paul Walker, fallecido en un accidente de tráfico cuando aún se rodaba el filme.

Además de batir récords en YouTube (donde acumula 5,6 billones de reproducciones), esta canción también rompió numerosos registros en las listas de éxitos de todo el mundo. Fue la canción más escuchada en un día, en una semana y en un mes en Spotify. Todo del tirón.