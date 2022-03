Facebook e Instagram ya no están disponibles en Rusia. Como se esperaba, este lunes un tribunal de Moscú ha calificado como "extremista" a Meta, la compañía matriz propietaria de ambas redes sociales, con lo que se le prohíbe tener sucursales y hacer negocios en su territorio.

El dictamen firmado hoy no extiende esa prohibición a WhatsApp, también propiedad de Meta, al considerar que es una aplicación de mensajería utilizada para la comunicación entre ciudadanos y no para la publicación de información. La decisión judicial tampoco repercutirá en los ciudadanos que hayan usado esas plataformas. "El uso de los productos de Meta por parte de personas físicas y jurídicas no debe considerarse como participación en actividades extremistas", ha señalado un portavoz de la Fiscalía.

El pasado día 11 de marzo la Fiscalía rusa ya solicitó la prohibición definitiva de Facebook e Instagram en el territorio ruso después de conocerse que la empresa permitiría -temporalmente y en nueve países- la publicación de comentarios de odio contra las tropas rusas en el contexto de la guerra en Ucrania, así como las alabanzas al grupo paramilitar neonazi Batallón Azov.

Ambas plataformas digitales ya estaban bloqueadas en el país desde hace más de una semana, pero la decisión judicial de este lunes certifica definitivamente su prohibición. Su veredicto ha entrado en vigor de forma inmediata, lo que significa que los ciudadanos rusos ya no tienen acceso a Facebook e Instagram.

Represión digital

Con todo, el Gobierno de Vladímir Putin acrecienta así su censura digital en Rusia. Este viernes, una fuente gubernamental señaló a la agencia rusa RIA Novosti que también preparan la prohibición de Youtube, que podría concretarse esta misma semana. Moscú también ha acelerado la represión en internet prohibiendo la descarga de VPN, redes privadas con las que los ciudadanos podían esquivar esa censura para conectarse a redes sociales y páginas web prohibidas.