Whatsapp lleva años siendo la aplicación más utilizada de cuantas tenemos en el teléfono móvil. A buen seguro que la abres varias veces al día. Incluso sin necesidad de hacerlo solo por ver quién está al otro lado. De hecho y a pesar de que en otros países del mundo no tiene tanto tirón, Whastapp ha conseguido casi monopolizar las conversaciones a dos en España.

Es por eso que no es extraño que los seguidores de esta aplicación estén atentos a cualquier cambio que se quiera introducir en ella. No es raro que cada vez que se introduce un cambio se genere controversia. Hace solo unos días los encargados de introducir las novedades en la aplicación que usas a diario para comunicarte lanzaron ciertas mejoras.

En primer lugar se mejoraron las notificaciones para todos los usuarios de Apple que ahora tanto en sus teléfonos como en sus relojes inteligentes ya no van a ver el logotipo de whastapp sino que van a ver directamente la foto de quién les escribe o el icono que cada uno haya decidido poner en los grupos de esta aplicación.

Pero esa no es la única novedad. La última actualización de Whastapp que llegó hace solo unos días a nuestros móviles tiene que ver con los mensajes de voz, tan odiados como temidos y queridos a partes iguales en el ciberespacio. ¿Quién no los ha enviado como una solución rápida en un momento en el que estás hablando con alguien de confianza y no tienes tiempo para pararte a escribir? Pero también, ¿quién no ha sufrido mensajes de voz que parecían casi un podcast?

El caso es que ahora puedes pausar y reanudar la grabación mientras creas mensajes de voz. Desde la aplicación explican que para probar esta función hay que deslizar el botón de grabar hacia arriba para que así se active la grabación en manos libres y luego se pueda pulsar los botones tanto el de pausar como el de reanudar.

A buen seguro esto va a contribuir a que cambien los mensajes de voz y va a evitar mensajes muy largos porque había gente que incluso paraba de hablar para hacer otra cosa y luego continuaba. Algo es algo.