Si alguien te preguntara sobre tu conexión wifi, y le responderías que no te va tan bien o tan rápido como te gustaría, es normal que creas que alguien te está robando la red. Es una de las preocupaciones más comunes pero ese no tiene por qué ser el motivo real.

Ante estas situaciones, la mayoría decide cambiarse de compañía, renovar su aparato o cambiar la contraseña, sin embargo, las soluciones para mejorar la señal son otras.

A lo mejor no te lo has planteado pero puede ser que los problemas de tu conexión no provengan del suministro, sino de algunas barreras que tienes en tu propia casa muy cerca de tu rúter . Se trata de objetos decorativos u electrodomésticos que pueden crear interferencias en tu conexión wifi.

Por eso, hay ciertos objetos que es mejor mantener alejados a tu rúter. Son los siguientes:

Espejos

El vidrio blindado de objetos como los espejos hace que la señal de wifi rebote en el mismo actuando como un escudo. Este acto hace que tu señal vaya más lenta o que, incluso, falle tu conexión.

Frigoríficos y lavadoras

El agua es otro de los elementos enemigos del wifi. Los conductos de los que disponen este tipo de electrodomésticos, por los que se transporta agua, pueden actuar contra las ondas inalámbricas.

Microondas

La frecuencia electromagnética de este socorrido electrodoméstico provoca interferencias en las conexiones inalámbricas. Esto es así porque las ondas que emiten, tanto el microondas como el rúter, actúan en un espectro muy cercano.

Monitores de bebés

Las señales inalámbricas de este tipo de dispositivos chocan también con las que emite tu rúter. Por eso, puede ser que notes una ralentización en tu conexión si tienes este tipo de monitores en tu hogar.

Paredes de piedra

Este tipo de muro actúa como una auténtica barrera para las redes wifi. El grosor de las mismas obstaculiza el paso de dichas señales de una estancia a otra.