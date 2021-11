A finales de mes, el 30 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Seguridad Informática, una fecha que se usa para concienciar sobre la importancia de proteger nuestra información de terceros y así evitar disgustos. Para ello, es necesario tener una contraseña robusta, algo esencial que no es tan difícil de crear como pueda parecer.

Crear la clave de seguridad perfecta en Internet pone nuestra información a buen recaudo y la protege de ladrones informáticos, como ha explicado la Asociación de Internautas en un comunicado. Uno de los errores que más comete la gente es utilizar palabras fáciles de recordar o fechas importantes tanto en cuentas bancarias como en correos electrónicos. Una clave así, como explican desde la asociación, facilita el acceso de terceros no autorizados a datos sensibles tanto a nivel personal como empresarial.

Para evitar los peligros relacionados con el robo de datos, la asociación ha propuesto una serie de normas para mantener las claves seguras, las cuales se pueden poner en práctica tanto en servidores web como en correos electrónicos, accesos bancarios u otros sistemas de seguridad.

Normas para crear una contraseña segura

La recomendación principal es no usar nunca claves que sean solo palabras que tengan relación con el usuario como nombres comunes, personajes famosos, nombres de miembros de la familia o de mascotas, marcas o ciudades. Tampoco debe ser exclusivamente basada en números, sea relacionada o no con el usuario, por lo que no utilices números de teléfono, fechas de aniversario o de nacimiento, números de identificación como el DNI o la seguridad social, así como matrículas de vehículos.

A partir de esto, la Asociación de Internautas afirma que la contraseña perfecta debe contener y mezclar letras y números, elegidos o no al azar. La cantidad de caracteres mínimos recomendados es de ocho, aunque en el caso de utilizar llaves de programas de encriptación, se recomienda que se utilicen más de veinte.

Cuando hayas establecido la contraseña, no a compartas con nadie y tampoco utilices la misma para todo. Debes introducir una distinta para cada uno de los correos electrónicos, cuentas bancarias o dispositivos, ya que como, explican desde la asociación, "si una persona obtiene de alguna forma información ilícita, su clave podría ser usada fácilmente en todo lo que tiene y su seguridad quedaría rota fácilmente". Por último, la Asociación propone cambiar las contraseñas cada tres meses, lo cual es obligatorio en determinadas entidades bancarias.

Generador de claves automático

Además de las normas para crear una contraseña segura, la Asociación de Internautas también propone el uso del 'software' generador de contraseñas 'Claves.exe', desarrollado por la propia organización y que puede descargarse en su página web. La aplicación tiene varias opciones a seleccionar para crear la clave, desde el uso de dígitos hasta caracteres alfanuméricos y la longitud del código. Además, ofrece la posibilidad de que el usuario elija una serie de caracteres con los que el generador formará la contraseña.