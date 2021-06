Un problema no identificado en la red de distribución de contenidos online (CDN) estadounidense Fastly ha provocado la caída de cientos de páginas webs a nivel mundial, en un suceso que también ha afectado a España.

La compañía advirtió justo antes del mediodía en España que estaba sufriendo algunos errores de rendimiento en una web dedicada a dar explicaciones del incidente.

Dicha web ha sido actualizada periódicamente para afirmar que el incidente está en investigación y ha sido confirmado a la prensa local con medios como el especializado 'TechCrunch'.

Entre las webs afectadas, se encontrarían las de este grupo, Prensa Ibérica, también portales como Reddit, algunas partes de Amazon o Spotify, según denuncian usuarios en redes, así como numerosos medios de comunicación internacionales como 'The New York Times', el británico 'The Guardian' o 'Financial Times', y a nivel español, los medios de Unidad Editorial y el Grupo Zeta, así como el diario deportivo 'AS'. Algunos de estos medios han conseguido restablecer el servicio en pocos minutos.

En las páginas afectadas, suele aparecer un mensaje con el código "Error 503 Servicio No Disponible" en inglés o "Fastly error: dominio desconocido".

En una lista en la web habilitada para seguir el incidente por Fastly (la suya se encuentra caída), se identifican todos los centros de la compañía que se encuentran bajo "rendimiento degradado", entre ellos la instalación con la que cuentan en Madrid, según la etiqueta otorgada por la firma.