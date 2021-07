Para bajar de peso el ejercicio es clave pero a veces no hace falta encerrarse en el gimnasio para conseguir estar en forma. Hay actividades cotidianas y divertidas con las que mantener la línea es más sencillo. ¡Descúbrelas y practícalas más a menudo!

1. Limpia, ordena y adelgaza

Las tareas domésticas son una de las actividades más pesadas a las que todos nos enfrentamos. Seguro que tu perspectiva cambia cuando conozcas cuántas calorías se queman haciendo la casa.

-Lavar los platos durante 30 minutos son 160 calorías menos, lo mismo que pasar la aspiradora o el cortacésped.

-Limpiar a fondo el baño quema 130 calorías.

-Barriendo, fregando los suelos o quitando el polvo durante media hora consumirás 110.

-Limpiar las ventanas durante otra media hora son otras 100 calorías menos.

Puestos ya en faena puedes aprovechar a lavar tu coche tú mismo ya que gastarás otras 130 calorías.

2. Adelgaza saliendo de fiesta

¿Quién dijo que adelgazar no puede ser divertido? Bailando se queman 350 calorías en una hora. Puedes ir a clases de tango, salsa o sevillanas o aprovechar las salidas con tus amigos para darlo todo en la pista. ¡Eso sí, recuerda no atiborrarte a bebidas alcohólicas o refrescos azucarados que arruinen tu esfuerzo! Opta por zumos de frutas o agua, que apenas tienen calorías. Y si no puedes resistirte a tomar una copa, elige cerveza o vino, ya que ambas bebidas consumidas con moderación son saludables gracias a su poder diurético o a sus antioxidantes.

3. Adelgaza yendo de compras

Muchas mujeres aseguran que el ´shopping´ es su deporte favorito. Un poco de razón no les falta. En una hora de compras gastarás 250 calorías. Un buen consejo es proponerse llenar la nevera comprando en mercados y tiendas del barrio o alrededores, en vez de en superficies a las que hay que desplazarse en coche. Vete andando a por la fruta o el pescado. El peso de las bolsas te ayudará además a tonificar tus brazos y al tener que volver más veces a por diferentes productos, harás ejercicio con más frecuencia.

4. Adelgaza con amor

¿Sabes que besando se gasta 1 caloría por cada minuto? ¿Y qué haciendo el amor puedes llegar a perder 270?.

5. Adelgaza jugando

Todos sabemos que jugar con los niños cansa y es precisamente porque seguirles el ritmo es una actividad en la que se hace mucho ejercicio. Una tarde jugando a la cuerda, al balón o corriendo detrás de ellos para que no se escapen pueden suponer hasta 600 calorías menos.