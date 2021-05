Los pacientes con ‘quimio’, en desventaja ante la vacuna

Los pacientes de cáncer que están recibiendo quimioterapia, y por tanto están inmunodeprimidos, constituyen uno de los colectivos que más incertidumbre sufre ante la vacunación contra el covid-19, ya que no fueron incluidos en los ensayos clínicos que probaron la eficacia y la seguridad de estos fármacos. Esta falta de datos científicos sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas se une a la angustia que sufren ante una enfermedad grave y a la acuciante necesidad de protegerse ante el coronavirus. Pero la ciencia avanza y trabaja para paliar este desconocimiento. Un reciente estudio estadounidense apunta que este tipo de enfermos desarrollan defensas con la vacuna de Pfizer, pero no al mismo nivel que quienes no reciben quimioterapia. La investigación, pendiente de revisión por pares, sugiere que probablemente necesitarán una tercera inyección de refuerzo que iguale su respuesta inmune a la de los pacientes que no reciben tratamiento de quimio.