Se conoce como varices la dilatación de ciertas venas, principalmente las de los miembros inferiores, como resultado de la pérdida de su función normal y el aumento de la presión de la sangre en las piernas. Al problema estético que suponen las varices a veces se une el dolor en las piernas que puede restar calidad de vida, de ahí la importancia de su tratamiento.

El doctor Jorge Zarzar, Responsable de la Unidad de Cirugía Cardiovascular, es el encargado de esta técnica en el Grupo Policlínica. «Se trata de enfermedad multifactorial que puede responder a causas genéticas o hereditarias o bien, ambientales o laborales». Son más propensas a sufrir varices las personas con un trabajo que las obliga a permanecer la jornada laboral de pie, porque eso aumenta directamente la presión venosa sobre las piernas.

«La única forma de prevenir las varices en este grupo de personas es el uso de medias compresivas para trabajar con lo que se favorece la circulación venosa y se disminuye la sangre retenida. Es importante recalcar que estas medias compresivas no tienen que ser -como habitualmente se cree- de tipo panty y de compresión fuerte. Como medida preventiva pueden servir medias más cortas y de compresión suave», finaliza.

Nueva cirugía mínimamente invasiva

En el campo de la flebología y de las varices los adelantos más significativos se han dado en la cirugía de la vena safena interna, una vena no superficial, y habitualmente la gran culpable de la insuficiencia venosa y las varices en miembros inferiores. No todas las personas afectadas de varices tienen que pasar por esta cirugía, pero para las que deban hacerlo existe un procedimiento nuevo, mínimamente invasivo conocido como Venaseal.

La técnica, muy ventajosa para el paciente, acaba de llegar al Grupo Policlínica de la mano del doctor Jorge Zarzar, en la línea de la apuesta por la innovación y las técnicas mínimamente invasivas. De esta manera, si antes para esta cirugía era indispensable la extracción completa de la vena, con una anestesia general o epidural, ahora este nuevo procedimiento permite realizar la ablación o anulación de la vena simplemente infiltrando un pegamento biológico que se adhiere las paredes de la vena y la deja anulada sin necesidad de extraerla.

"El paciente sale del quirófano inmediatamente al acabar la intervención y lo hace caminando, sin heridas y sin suturas"

«Lo extraordinario del procedimiento», continúa el doctor Zarzar, «es que se realiza mediante la punción de la vena (sin tener que cortar la piel), no requiere anestesia, puntos, y es completamente ambulatoria. El paciente sale del quirófano inmediatamente al acabar la intervención y lo hace caminando, sin heridas y sin suturas»

Menor riesgo postoperatorio

Esta técnica supone un menor riesgo que las tradicionales, como asegura el doctor Jorge Zarzar: «Al disminuir las necesidades de anestesia, el riesgo operatorio y post operatorio es menor». Entre las ventajas de esta cirugía el doctor destaca que «el paciente puede volver a su vida normal prácticamente de inmediato, no tiene que guardar reposo ni precisa llevar una media compresiva en el postoperatorio inmediato. Y no solo eso, a largo plazo los resultados son excelentes».

«La ablación de vena safena con venaseal presenta unos resultados a largo plazo, completamente superponibles a los de cualquier otro procedimiento que se haya utilizado previamente», asegura el doctor Jorge Zarzar. La vena suele permanecer cerrada y no funcionante en el 97-98% de los casos de forma permanente, con este tratamiento no vuelve a dar problemas nunca más. «Ahora bien», matiza el especialista, «las personas con predisposición para la formación de varices, al cabo de 10-15 años en ocasiones, pueden presentar recidivas de la enfermedad pero siempre hacen referencia a otras venas y no a las que han sido tratadas»

