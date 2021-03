Investigadores del Lundquist Institute (Estados Unidos) han identificado un nuevo compuesto natural como agente anticonceptivo masculino seguro, eficaz y reversible en modelos animales preclínicos. Hasta ahora, y a pesar de los enormes esfuerzos científicos realizados en las últimas décadas, los avances en el desarrollo de anticonceptivos masculinos no hormonales han sido muy limitados.

El compuesto es la triptonida, que puede purificarse a partir de una hierba china llamada Tripterygium Wilfordii Hook F, o producirse mediante síntesis química. Según sus resultados, publicados en la revista científica 'Nature Communications', las dosis orales únicas diarias de triptonida inducen una alteración de los espermatozoides que tiene una motilidad hacia delante mínima o nula, con una penetrancia cercana al cien por cien y, en consecuencia, una infertilidad masculina en 3-4 y 5-6 semanas.

Una vez suspendido el tratamiento, los machos vuelven a ser fértiles en 4-6 semanas, y pueden producir una descendencia sana. No se detectaron efectos tóxicos discernibles en el tratamiento con triptonida a corto o largo plazo. Todos sus datos sugieren que la triptonida es un agente anticonceptivo masculino no hormonal muy prometedor para los hombres, ya que parece cumplir todos los criterios de un candidato a fármaco anticonceptivo viable, incluyendo la biodisponibilidad, la eficacia, la reversibilidad y la seguridad.

Una batería de análisis bioquímicos sugiere que la triptonida se dirige a uno de los últimos pasos durante el ensamblaje de los espermatozoides, lo que conduce a la producción de espermatozoides alterados sin la motilidad vigorosa necesaria para la fertilización.

"Gracias a décadas de investigación básica, que nos inspiraron para desarrollar la idea de que un compuesto dirigido a una proteína crítica para los últimos pasos del ensamblaje de los espermatozoides conduciría a la producción de espermatozoides no funcionales sin causar un agotamiento severo de las células testiculares. Estamos muy contentos de que la nueva idea haya funcionado y de que este compuesto parezca ser un anticonceptivo masculino ideal. Nuestros resultados con estudios no perjudiciales en primates inferiores sugieren que la triptonida será un tratamiento eficaz también para los varones humanos. Es de esperar que pronto podamos iniciar los ensayos clínicos en humanos para hacer realidad el anticonceptivo masculino no hormonal", explica el líder de la investigación, Wei Yan.

"El descubrimiento representa un gran salto en el campo. Cuantos más métodos anticonceptivos estén disponibles, mejor, ya que querremos contar con una serie de productos farmacéuticos que satisfagan de forma segura y eficaz las necesidades de planificación familiar de hombres y parejas en diferentes etapas de su vida reproductiva, con diferentes orígenes étnicos, culturales y religiosos y medios económicos", comentan los doctores Christina Wang y Ronald Swerdloff, coinvestigadores principales del Lundquist Institute.